https://sputnikarabic.ae/20221216/تركيا-تعلن-نجاح-إطلاق-أول-صاروخ-محلي-الصنع-أسرع-من-الصوت-من-مسيرة-فيديو-1071280270.html

تركيا تعلن نجاح إطلاق أول صاروخ محلي الصنع أسرع من الصوت من مسيرة... فيديو

تركيا تعلن نجاح إطلاق أول صاروخ محلي الصنع أسرع من الصوت من مسيرة... فيديو

أعلنت تركيا، مساء اليوم الجمعة، نجاح إطلاق أول صاروخ محلي الصنع من طائرة هجومية من دون طيار. 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T20:28+0000

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أخبار تركيا اليوم

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وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "أصاب أول صاروخ تركي "جو ـ أرض" أسرع من الصوت هدفه بدقة تامة على بعد 100 كيلومتر، أثناء اختباره من طائرة بيرقدار أقينجي الهجومية المسيرة".ونشرت شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية المشرفة على المشروع، مشاهد على "تويتر" للحظات إطلاق الصاروخ "TRG-230-iHA".وقالت الشركة إن الإطلاق الذي تم من المسيرة المطورة من قبل شركة "بايكار" التركية، هو الأول من نوعه مؤكدة أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة".وتابعت "روكيستان" في بيان "نواصل تجاوز الحدود بقدراتنا الهندسية الوطنية".وجرى إطلاق الصاروخ "الأسرع من الصوت" من ارتفاع 25 ألف قدم، ويصل مداه إلى 150 كليومترا، وهو أول صاروخ تركي باليستي جو-أرض أسرع من الصوت.وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت تركيا، نجاح اختبار إطلاق قنبلة محلية الصنع من طائرة مسيرة وإصابتها الهدف المحدد على بعد 30 كيلومترا.ووقتها، تم إطلاق القنبلة "طولون" صغيرة القطر " (TOLUN Minyatür Bomba) أيضا من الطائرة المسيرة التركية "بيرقدار أقينجي".تم إطلاق القنبلة التي طورتها شركة "أسيلسان" التركية من المسيرة "من ارتفاع 26 ألف قدم وأصابت الهدف المحدد على بعد 30 كيلومترا، لتنجح في أول اختبار لها من طائرة من دون طيار".وأوضحت شركة "بايكار" التركية المطورة للطائرة المسيرة أن"طولون" هي قنبلة صغيرة "انزلاقية موجهة بدقة، والهدف منها توفير إمكانية للطائرات لحمل أكبر عدد من القنابل"، ويمكنها "تدمير المخازن والتحصينات ومرابض المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي، وبإمكانها التعامل مع الأهداف غير الثابتة".

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