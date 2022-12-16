تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:23 GMT 16.12.2022
05:23 GMT 16.12.2022
قال مصدر من الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" إن الاتحاد ليس لديه خطط لفرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي في المستقبل القريب، ولا يناقش القضية حتى على المستوى الدولي.
05:22 GMT 16.12.2022
قال الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، إن تسليم واشنطن المحتمل لمعدات إلكترونية متطورة إلى كييف لتحويل الصواريخ إلى "قنابل ذكية" لا معنى له لأن القوات الأوكرانية لم يعد لديها طيران عسكري قادر على استخدام مثل هذه الذخائر.
05:21 GMT 16.12.2022
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأن انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا.