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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221216/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1071250050.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T05:23+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تدريبات المجندين في ساحة تدريب تشيباركول في منطقة تشيليابنسك، روسيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:23 GMT 16.12.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:23 GMT 16.12.2022
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف في لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
04:53 GMT
05:23 GMT 16.12.2022
مصدر في الاتحاد الأوروبي: الاتحاد ليس لديه أي خطط لفرض سقف أسعار للغاز الروسي
قال مصدر من الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" إن الاتحاد ليس لديه خطط لفرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي في المستقبل القريب، ولا يناقش القضية حتى على المستوى الدولي.
05:22 GMT 16.12.2022
خبير عسكري روسي: كييف ليس لديها طيران عسكري لاستخدام "القنابل الذكية" الأمريكية
قال الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، إن تسليم واشنطن المحتمل لمعدات إلكترونية متطورة إلى كييف لتحويل الصواريخ إلى "قنابل ذكية" لا معنى له لأن القوات الأوكرانية لم يعد لديها طيران عسكري قادر على استخدام مثل هذه الذخائر.
05:21 GMT 16.12.2022
زيلينسكي: السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا انسحاب القوات الروسية إلى حدود 1991
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأن انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا.
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