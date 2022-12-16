https://sputnikarabic.ae/20221216/تقارير-بنك-غولدمان-ساكس-يخطط-لتسريح-4000-موظف-1071280122.html

تقارير: بنك "غولدمان ساكس" يخطط لتسريح 4000 موظف

تقارير: بنك "غولدمان ساكس" يخطط لتسريح 4000 موظف

كشفت تقارير، اليوم الجمعة، أن بنك "غولدمان ساكس" الأمريكي قد يخفّض ما يصل إلى 8 في المائة من ‏موظفيه، أي ما يعادل 4000 وظيفة، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T20:19+0000

2022-12-16T20:19+0000

2022-12-16T20:19+0000

اقتصاد

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ومن المتوقع أن يقوم "غولدمان ساكس" بخفض الوظائف في أوائل عام 2023، وفقا لتقارير نشرت على موقع "سيمافور" وشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، التي ذكرت أن الرقم النهائي قد يكون في النهاية أقل من 8 في المائة.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي شهد فيه "غولدمان ساكس" وبنوك استثمارية أخرى، انخفاضا كبيرا في الرسوم المرتبطة بالعروض العامة الأولية، ووصفت النظرة الغائمة لتقديم المشورة بشأن الدمج والاستحواذ في عام 2023، بسبب عدم اليقين الاقتصادي.وفي مؤتمر مالي أقيم في الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس"، ديفيد سولومون، إن "نشاط أسواق رأس المال كان أيضا أضعف مما كان متوقعا، مع مخاطرة العملاء بعد عام متقلب".وأضاف سولومون: "في الوقت نفسه، ما زلنا نرى رياحا معاكسة على خطوط نفقاتنا، خاصة على المدى القريب، وفي النهاية، سنبقى أذكياء، وسنعمل على تحديد حجم الشركة لكي تعكس مجموعة الفرص التي نراها أمامنا".وعادة ما يقتطع بنك "غولدمان ساكس" من 1 إلى 5 في المائة من عدد قواه العاملة سنويا، ويستهدف تحديدا الموظفين ذوي الأداء الضعيف.يشار إلى أنه في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بلغ عدد موظفي بنك "غولدمان ساكس" 49 ألف ومائة موظف، بزيادة 30 في المائة تقريبا عن نهاية عام 2019، بفضل حملات التوظيف وعمليات الاستحواذ.

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