https://sputnikarabic.ae/20221216/تقرير-إسرائيل-تنقل-معلومات-استخباراتية-حول-إيران-ومسيراتها-لأوكرانيا-عبر-الناتو-1071265736.html
تقرير: إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية حول إيران ومسيراتها لأوكرانيا عبر الناتو
تقرير: إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية حول إيران ومسيراتها لأوكرانيا عبر الناتو
قالت صحيفة "هآرتس"، إن إسرائيل صارت تنقل معلومات استخباراتية عن إيران، وخاصة المتعلقة بالطائرات المسيّرة إلى نظام كييف "عبر حلف الناتو". 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T13:52+0000
2022-12-16T13:52+0000
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ونقلت الصحيفة عن مصادر في مقر الحلف ببروكسل، أن إسرائيل زادت من مساعدتها الاستخباراتية إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، واصفة ذلك الموقف بـ"المرونة الإسرائيلية"، إذ كانت تل أبيب أعلنت التزام الحياد في هذه الأزمة.وقالت الصحيفة إن إسرائيل لديها قاعدة بيانات ضخمة حول الطائرات الإيرانية دون طيار، ظلت أجهزة الموساد والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو والبحرية في إسرائيل، تعمل على إنشائها، على مدى عدة سنوات.وأشارت إلى أنه وقبل شهر ونصف فقط، رفض وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اقتراحا من وزير الدفاع الأوكراني لتبادل المعلومات حول الطائرات الإيرانية دون طيار.ونقلت الصحيفة عن مصادر في المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية زعمها أن "قرار إيران تزويد روسيا بطائرات مسيّرة وزيادة تعاونها العسكري معها هو خطأ استراتيجي من جانب طهران وأفضل شيء يمكن أن يحدث للعلاقات بين إسرائيل والناتو".
https://sputnikarabic.ae/20221105/بضغط-غربي-أوكرانيا-تلغي-اجتماعا-مع-إيران-لبحث-مزاعم-تزويد-روسيا-بطائرات-مسيرة-1069850193.html
https://sputnikarabic.ae/20221123/عبد-اللهيان-لم-نتلق-أي-دليل-من-كييف-على-استخدام-روسيا-مسيرات-إيرانية-في-أوكرانيا-1070478217.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
تقرير: إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية حول إيران ومسيراتها لأوكرانيا عبر الناتو
13:52 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 14:43 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
قالت صحيفة "هآرتس"، إن إسرائيل صارت تنقل معلومات استخباراتية عن إيران، وخاصة المتعلقة بالطائرات المسيّرة إلى نظام كييف "عبر حلف الناتو".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في مقر الحلف ببروكسل، أن إسرائيل زادت من مساعدتها الاستخباراتية إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، واصفة ذلك الموقف بـ"المرونة الإسرائيلية"، إذ كانت تل أبيب أعلنت التزام الحياد في هذه الأزمة.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل لديها قاعدة بيانات
ضخمة حول الطائرات الإيرانية دون طيار، ظلت أجهزة الموساد والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو والبحرية في إسرائيل، تعمل على إنشائها، على مدى عدة سنوات.
هذه القاعدة، إذا تمكنت بروكسل من الوصول إلى بياناتها، فستستفيد أوكرانيا ودول الناتو، وكذلك دول أخرى مثل الإمارات والسعودية واليابان وأستراليا، وهو ما لا ترغبه إسرائيل، وفقا للصحيفة.
وأشارت إلى أنه وقبل شهر ونصف فقط، رفض وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اقتراحا من وزير الدفاع الأوكراني لتبادل المعلومات حول الطائرات الإيرانية دون طيار.
لكنّ إسرائيل وفقا لمصادر "هآرتس" أظهرت شيئًا من المرونة، وقررت المساهمة ولو بالنزر اليسير، إذ أعدّت ملفا يحتوي على معلومات تفصيلية تم فحصها بعناية حتى لا تكشف عن مصادر وأساليب العمل، حول أنواع الطائرات دون طيار الإيرانية وخصوصا "شاهد 136"، وأحالته إلى الناتو، عن طريق سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، خلال لقاء جمعه بنائب الأمين العام للحلف، ميرسيا جوانا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية زعمها أن "قرار إيران تزويد روسيا بطائرات مسيّرة وزيادة تعاونها العسكري معها هو خطأ استراتيجي من جانب طهران وأفضل شيء يمكن أن يحدث للعلاقات بين إسرائيل والناتو".