https://sputnikarabic.ae/20221216/تقرير-إسرائيل-تنقل-معلومات-استخباراتية-حول-إيران-ومسيراتها-لأوكرانيا-عبر-الناتو-1071265736.html

تقرير: إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية حول إيران ومسيراتها لأوكرانيا عبر الناتو

تقرير: إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية حول إيران ومسيراتها لأوكرانيا عبر الناتو

قالت صحيفة "هآرتس"، إن إسرائيل صارت تنقل معلومات استخباراتية عن إيران، وخاصة المتعلقة بالطائرات المسيّرة إلى نظام كييف "عبر حلف الناتو". 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T13:52+0000

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ونقلت الصحيفة عن مصادر في مقر الحلف ببروكسل، أن إسرائيل زادت من مساعدتها الاستخباراتية إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، واصفة ذلك الموقف بـ"المرونة الإسرائيلية"، إذ كانت تل أبيب أعلنت التزام الحياد في هذه الأزمة.وقالت الصحيفة إن إسرائيل لديها قاعدة بيانات ضخمة حول الطائرات الإيرانية دون طيار، ظلت أجهزة الموساد والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو والبحرية في إسرائيل، تعمل على إنشائها، على مدى عدة سنوات.وأشارت إلى أنه وقبل شهر ونصف فقط، رفض وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اقتراحا من وزير الدفاع الأوكراني لتبادل المعلومات حول الطائرات الإيرانية دون طيار.ونقلت الصحيفة عن مصادر في المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية زعمها أن "قرار إيران تزويد روسيا بطائرات مسيّرة وزيادة تعاونها العسكري معها هو خطأ استراتيجي من جانب طهران وأفضل شيء يمكن أن يحدث للعلاقات بين إسرائيل والناتو".

https://sputnikarabic.ae/20221105/بضغط-غربي-أوكرانيا-تلغي-اجتماعا-مع-إيران-لبحث-مزاعم-تزويد-روسيا-بطائرات-مسيرة-1069850193.html

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