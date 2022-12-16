https://sputnikarabic.ae/20221216/تويتر-يحظر-حسابات-صحفيين-يعملون-لوسائل-إعلام-شهيرة-دون-تفسير-1071250606.html
تويتر يحظر حسابات صحفيين يعملون لوسائل إعلام شهيرة دون تفسير
تويتر يحظر حسابات صحفيين يعملون لوسائل إعلام شهيرة دون تفسير
حظر موقع "تويتر"، الذي يملكه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ، مساء أمس الخميس، حسابات العديد من الصحفيين البارزين في مؤسسات إخبارية شهيرة، دون تفسير. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T06:15+0000
2022-12-16T06:15+0000
2022-12-16T06:30+0000
تويتر
إيلون ماسك
منوعات
مجتمع
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وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن من بين هذه الحسابات، التي تم حظرها بشكل مفاجئ، حساب دوني أوسوليفان من شبكة "سي إن إن"، ورايان ماك من صحيفة "نيويورك تايمز"، ودرو هارويل من "واشنطن بوست"، والعديد من الصحفيين الآخرين.كما تم أيضا حظر حساب الصحفي المستقل آرون روبار، الذي أكد نه لم يتلق أي اتصال من "تويتر" بشأن الحظر.يأتي حظر حسابات الصحفيين بعد أن حظر تويتر، يوم الأربعاء، حساب ElonJet، الذي يتتبع طائرة ماسك الخاصة على منصته، ويتابعه أكثر من 500 ألف متابع.
https://sputnikarabic.ae/20221214/صحيفة-تويتر-توقفت-عن-دفع-إيجار-مقراتها-منذ-أسابيع-1071187342.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, إيلون ماسك, منوعات, مجتمع
تويتر, إيلون ماسك, منوعات, مجتمع
تويتر يحظر حسابات صحفيين يعملون لوسائل إعلام شهيرة دون تفسير
06:15 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 06:30 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
حظر موقع "تويتر"، الذي يملكه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ، مساء أمس الخميس، حسابات العديد من الصحفيين البارزين في مؤسسات إخبارية شهيرة، دون تفسير.
وذكرت
شبكة "سي إن إن"، أن من بين هذه الحسابات، التي تم حظرها بشكل مفاجئ، حساب دوني أوسوليفان من شبكة "سي إن إن"، ورايان ماك من صحيفة "نيويورك تايمز"، ودرو هارويل من "واشنطن بوست"، والعديد من الصحفيين الآخرين.
وقال هارويل إن "ماسك يقول إنه مناصر لحرية التعبير، وهو يحظر الصحفيين لممارسة حرية التعبير، أعتقد أن هذا يدعو إلى التشكيك في التزامه".
كما تم أيضا حظر حساب الصحفي المستقل آرون روبار، الذي أكد نه لم يتلق أي اتصال من "تويتر" بشأن الحظر.
يأتي حظر حسابات الصحفيين بعد أن حظر تويتر، يوم الأربعاء، حساب ElonJet، الذي يتتبع طائرة ماسك
الخاصة على منصته، ويتابعه أكثر من 500 ألف متابع.