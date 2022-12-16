https://sputnikarabic.ae/20221216/تويتر-يحظر-حسابات-صحفيين-يعملون-لوسائل-إعلام-شهيرة-دون-تفسير-1071250606.html

تويتر يحظر حسابات صحفيين يعملون لوسائل إعلام شهيرة دون تفسير

تويتر يحظر حسابات صحفيين يعملون لوسائل إعلام شهيرة دون تفسير

حظر موقع "تويتر"، الذي يملكه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ، مساء أمس الخميس، حسابات العديد من الصحفيين البارزين في مؤسسات إخبارية شهيرة، دون تفسير. 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T06:15+0000

2022-12-16T06:15+0000

2022-12-16T06:30+0000

تويتر

إيلون ماسك

منوعات

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0f/1062244027_0:256:3163:2035_1920x0_80_0_0_f012939f2a99d74e4245547a3d88513f.jpg

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن من بين هذه الحسابات، التي تم حظرها بشكل مفاجئ، حساب دوني أوسوليفان من شبكة "سي إن إن"، ورايان ماك من صحيفة "نيويورك تايمز"، ودرو هارويل من "واشنطن بوست"، والعديد من الصحفيين الآخرين.كما تم أيضا حظر حساب الصحفي المستقل آرون روبار، الذي أكد نه لم يتلق أي اتصال من "تويتر" بشأن الحظر.يأتي حظر حسابات الصحفيين بعد أن حظر تويتر، يوم الأربعاء، حساب ElonJet، الذي يتتبع طائرة ماسك الخاصة على منصته، ويتابعه أكثر من 500 ألف متابع.

https://sputnikarabic.ae/20221214/صحيفة-تويتر-توقفت-عن-دفع-إيجار-مقراتها-منذ-أسابيع-1071187342.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تويتر, إيلون ماسك, منوعات, مجتمع