https://sputnikarabic.ae/20221216/خبير-التحرك-المشترك-بين-القوات-الأمريكية-وقسد-هو-لمنع-تركيا-من-القيام-بأي-عملية-برية---1071266413.html
خبير: التحرك المشترك بين القوات الأمريكية و"قسد" هو لمنع تركيا من القيام بأي عملية برية
خبير: التحرك المشترك بين القوات الأمريكية و"قسد" هو لمنع تركيا من القيام بأي عملية برية
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": أنظمة "باتريوت" قد تزود بها كييف من واشنطن وموسكو تعتبر ذلك خطرا على الأمن العالمي، بعد تزايد نفوذ التنظيمات الإرهابية ما هي أهداف... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T14:00+0000
2022-12-16T14:00+0000
2022-12-16T14:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: التحرك المشترك بين القوات الأمريكية وميليشيا قسد هو لمنع تركيا من القيام بأي عملية برية
خبير: التحرك المشترك بين القوات الأمريكية وميليشيا قسد هو لمنع تركيا من القيام بأي عملية برية
وسط استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية برية على شمال سوريا يأتي استئناف الدوريات المشتركة بين أمريكا وقوات"قسد" لتؤكد الرفض الأمريكي لخطوة أنقرة في الشمال السوري.حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالجماعات المسلحة الأستاذ حسام شعيب قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: التحرك المشترك بين القوات الأمريكية و"قسد" هو لمنع تركيا من القيام بأي عملية برية
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": أنظمة "باتريوت" قد تزود بها كييف من واشنطن وموسكو تعتبر ذلك خطرا على الأمن العالمي، بعد تزايد نفوذ التنظيمات الإرهابية ما هي أهداف الاتفاق الأمني بين اليمن والإمارات، دوريات مشتركة بين أمريكا و"قسد" وسط ترقب لعملية توغل تركي في شمال سوريا.
وسط استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية برية على شمال سوريا يأتي استئناف الدوريات المشتركة بين أمريكا وقوات"قسد" لتؤكد الرفض الأمريكي لخطوة أنقرة في الشمال السوري.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالجماعات المسلحة الأستاذ حسام شعيب قائلا:
"استئناف الدوريات المشتركة بين القوات الأمريكية وتنظيم قسد تأتي كردة فعل بعد التصعيد التركي تجاه قسد التي لا زالت في تحالفها مع القوات الأمريكية وبالتالي من غير المسموح به أن يكون هناك عملية برية استباقية تقوم بها تركيا من جانب واحد دون موافقة أمريكية عليها، أما بالنسبة لتفاهمات أنقرة مع دمشق فمن المبكر أن نتحدث عن لقاء ثلاثي روسي تركي سوري مرتقب قبل إعلان الانسحاب التركي من المناطق الشمالية والإعلان عن رفع الدعم عن هيئة تحرير الشام بشكل كامل".
التفاصيل في الملف الصوتي...