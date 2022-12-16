https://sputnikarabic.ae/20221216/خبير-عسكري-حادث-مقتل-جندي-أيرلندي-جنوبي-لبنان-غير-مدبر-ولن-يكون-له-تداعيات--1071265004.html

خبير عسكري: حادث مقتل جندي أيرلندي جنوبي لبنان غير مدبر ولن يكون له تداعيات

خبير عسكري: حادث مقتل جندي أيرلندي جنوبي لبنان غير مدبر ولن يكون له تداعيات

علق رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة، العميد المتقاعد هشام جابر، على حادثة مقتل جندي أيرلندي من قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان،... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T13:40+0000

2022-12-16T13:40+0000

2022-12-16T13:44+0000

العالم العربي

لبنان

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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" قال جابر إن "التحقيقات لم تنتهي لبناء أي رأي، إنما التحقيق يسير على قدم وساق بالتنسيق المشترك بين القوات الدولية والقضاء اللبناني والجيش اللبناني وبحسب المعلومات فإن المحقق العسكري ذهب أيضًا ليشارك بالتحقيق".وأوضح أنه "حتى الآن الآراء متضاربة هناك من يقول إنهم دخلوا إلى القرية وتجادلوا مع الأهالي وانسحبت الآلية ولاحقوها، والرواية الثانية تقول إنها دخلت منطقة في خراج القرية واستنفروا جماعة داخل القرية وانفعلوا وأطلقوا النار".ورأى أن "الحادث حصل بسبب سوء فهم أو سوء تصرف من قبل المسلحين وسوء تفاهم من قبل القوات الدولية هذا ما حصل حتى الآن"، معتبرًا أن "الكل متضرر والجنوب متضرر وأعتقد أن "حزب الله" أحرج بهذه الحادثة من قبل جماعة ليس بالضرورة أن يكونوا أفراد ل"حزب الله" لأنه عادة عناصره منضبطة".كما ذكر جابر أنه "حصلت حوادث بين اليونيفل ومواطنين سابقًا ولكنها حوادث عادية كالدخول إلى القرى وحصول سوء تفاهم واعتراض الأهالي طريقهم، ولكن لم يحصل حتى الآن حادث مثل هذا الحادث".إلى ذلك أوضح أنه "لن يكون لهذا الحادث تداعيات خطيرة إلا إذا حاولت جهة معينة غربية أو العدو الإسرائيلي استغلال هذا الحادث لكي يصروا على تعديل مهمات اليونيفل وأكثر من ذلك لا يوجد".كما شدد على أن "الحادثة لن تؤثر على العلاقة بين لبنان واليونيفل، ولكن من الممكن أن يصروا على تعديل صلاحيات اليونيفل، ولكن تعديلها بالدخول إلى المنازل والتفتيش على أسلحة غير واردة، لأن هناك خصوصية في الجنوب ولدينا عادات وتقاليد ولا يمكن الدخول إلى المنازل، والكاميرات الذين قرروا أن يضعوها لتشرف على كل القرية هذه تفاصيل توضحت لليونيفل أن الكاميرات ممنوعة من أن تشرف على المنازل والحوش ولا يمكن الدخول إلى المنازل إلا في حال التنسيق مع الجيش والأهالي والمختار ورئيس البلدية إذا كان هناك حادث خطير واضح عندها اليونيفل يدخل بشكل شرعي إنما التفتيش عن السلاح غير ممكن".

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