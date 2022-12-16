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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221216/خبير-عسكري-روسي-كييف-ليس-لديها-طيران-عسكري-لاستخدام-القنابل-الذكية-الأمريكية-1071249045.html
خبير عسكري روسي: كييف ليس لديها طيران عسكري لاستخدام "القنابل الذكية" الأمريكية
خبير عسكري روسي: كييف ليس لديها طيران عسكري لاستخدام "القنابل الذكية" الأمريكية
قال الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، إن تسليم واشنطن المحتمل لمعدات إلكترونية متطورة إلى كييف لتحويل الصواريخ إلى "قنابل ذكية" لا معنى له لأن القوات... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T02:38+0000
2022-12-16T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ليونكوف لوكالة "سبوتنيك": "لماذا تحتاج أوكرانيا إليها؟ في الواقع، ليست كذلك. الأسلحة الوحيدة التي استخدموها خلال العملية العسكرية الخاصة كانت الصواريخ. لقد استخدموا مؤخرًا صاروخ "إيه جي إم-88 هارم"، وهو صاروخ جو-أرض، مضاد للرادار".وأضاف: "إنهم يحاولون تدمير رادارات أنظمة دفاعنا الجوي، ولا ينجحون وغالبا ما يفقدون الطائرات التي تحمل هذه الصواريخ. لم يسبق أن نفذ الطيران الأوكراني ضربات قصف".ولفت ليونكوف إلى أنه سيكون من المعقول التكهن بشن غارات جوية محتملة من قبل الجيش الأوكراني باستخدام "قنابل ذكية" إذا كانت كييف "تمتلك فجأة، دعنا نقول، 300 طائرة".ويوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين كبار على اطلاع بالأمر أن البيت الأبيض يخطط لتزويد أوكرانيا بمعدات إلكترونية متطورة لتحويل الذخائر الجوية غير الموجهة إلى "قنابل ذكية" عالية الدقة لاستهداف المواقع العسكرية الروسية.ووفقًا للتقرير، سيشمل التسليم أجهزة تحديد المواقع العالمية للدقة التي يمكن نشرها على مجموعة متنوعة من الأسلحة وإنشاء ما يسميه البنتاغون ذخيرة الهجوم المباشر المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20221215/إعلام-الولايات-المتحدة-تخطط-لتزويد-كييف-بمعدات-لصنع-قنابل-ذكية-1071212892.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير عسكري روسي: كييف ليس لديها طيران عسكري لاستخدام "القنابل الذكية" الأمريكية

02:38 GMT 16.12.2022
© AFP 2022صواريخ نووية أمريكية - مينتمان
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022
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قال الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، إن تسليم واشنطن المحتمل لمعدات إلكترونية متطورة إلى كييف لتحويل الصواريخ إلى "قنابل ذكية" لا معنى له لأن القوات الأوكرانية لم يعد لديها طيران عسكري قادر على استخدام مثل هذه الذخائر.
موسكو - سبوتنيك. وقال ليونكوف لوكالة "سبوتنيك": "لماذا تحتاج أوكرانيا إليها؟ في الواقع، ليست كذلك. الأسلحة الوحيدة التي استخدموها خلال العملية العسكرية الخاصة كانت الصواريخ. لقد استخدموا مؤخرًا صاروخ "إيه جي إم-88 هارم"، وهو صاروخ جو-أرض، مضاد للرادار".
مسلحو أجناد القوقاز يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
إعلام: الولايات المتحدة تخطط لتزويد كييف بمعدات لصنع "قنابل ذكية"
أمس, 04:34 GMT
وأضاف: "إنهم يحاولون تدمير رادارات أنظمة دفاعنا الجوي، ولا ينجحون وغالبا ما يفقدون الطائرات التي تحمل هذه الصواريخ. لم يسبق أن نفذ الطيران الأوكراني ضربات قصف".
ولفت ليونكوف إلى أنه سيكون من المعقول التكهن بشن غارات جوية محتملة من قبل الجيش الأوكراني باستخدام "قنابل ذكية" إذا كانت كييف "تمتلك فجأة، دعنا نقول، 300 طائرة".
ويوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين كبار على اطلاع بالأمر أن البيت الأبيض يخطط لتزويد أوكرانيا بمعدات إلكترونية متطورة لتحويل الذخائر الجوية غير الموجهة إلى "قنابل ذكية" عالية الدقة لاستهداف المواقع العسكرية الروسية.
ووفقًا للتقرير، سيشمل التسليم أجهزة تحديد المواقع العالمية للدقة التي يمكن نشرها على مجموعة متنوعة من الأسلحة وإنشاء ما يسميه البنتاغون ذخيرة الهجوم المباشر المشترك.
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Девушка с кошкой возле жилого дома в Донецке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:23 GMT
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