https://sputnikarabic.ae/20221216/دراسة-تيك-توك-يقترح-فيديوهات-العنف-والانتحار-على-المراهق-بعد-دقائق-من-فتح-حسابه-1071253580.html

دراسة: تيك توك يقترح فيديوهات العنف والانتحار على المراهق بعد دقائق من فتح حسابه

دراسة: تيك توك يقترح فيديوهات العنف والانتحار على المراهق بعد دقائق من فتح حسابه

أكدت دراسة حديثة أجراها مركز مكافحة الكراهية الرقمية في بريطانيا، أن منصة "تيك توك"، تقترح فيديوهات عنف وانتحار على المراهقين بمجرد فتحهم حسابات جديدة بالمنصة. 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T08:08+0000

2022-12-16T08:08+0000

2022-12-16T08:08+0000

العالم

مجتمع

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ووفقا للدراسة التي نشرتها "التليغراف" البريطانية، فإن خوارزمية توصيات "تيك توك"، تدفع محتوى العنف وإيذاء النفس واضطراب الأكل إلى المراهقين في غضون دقائق من التعبير عن اهتمامهم بالموضوعات.ووجدت دراسة مركز مكافحة الكراهية الرقمية، أن تيك توك يفعل ذلك مع المراهقين عقب فتح حساباتهم من دقيقتين إلى 8 دقائق، حيث يظهر لهم محتوى عنيف، إضافة إلى محتوى مؤيد لإيذاء الذات، ومحتوى رومانسي عن الانتحار.من جهته قال عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لـ "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان": "النتائج هي كابوس كل الآباء، حيث يتم قصف خلاصات الشباب بمحتوى ضار ومروّع يمكن أن يكون له تأثير تراكمي كبير على فهمهم للعالم من حولهم، وصحتهم الجسدية والعقلية".وردا على الدراسة أكد متحدث باسم "تيك توك"، المملوكة لشركة "بيتا دانس" الصينية ولديها أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، أن دراسة المركز البريطاني لمكافحة الكراهية الرقمية لا تعكس تجربة أو عادات المشاهدة للمستخدمين الواقعيين للتطبيق.وقال: "نتشاور بانتظام مع خبراء الصحة ونزيل انتهاكات سياساتنا ونوفر الوصول إلى الموارد الداعمة لأي شخص محتاج"، مؤكدا: "نحن ندرك أن تشغيل المحتوى أمر خاص بكل فرد وسنظل نركز على تعزيز مساحة آمنة ومريحة للجميع، بما في ذلك الأشخاص الذين يختارون مشاركة رحلات التعافي أو تثقيف الآخرين حول هذه الموضوعات المهمة".طالع أيضا: "تيك توك" يؤكد حظر أي محتوى يروج للانتحار ويخالف قواعد المجتمع

https://sputnikarabic.ae/20210710/خوارزمية-جديدة-في-تيك-توك-تحذف-مقاطع-العنف-والعري-بصورة-آلية-1049526194.html

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