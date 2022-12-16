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https://sputnikarabic.ae/20221216/دراسة-كسر-العظم-في-الطفولة-يهدد-بهشاشة-العظام-في-عمر-متقدم-1071260428.html
دراسة: كسر العظم في الطفولة يهدد بهشاشة العظام في عمر متقدم
دراسة: كسر العظم في الطفولة يهدد بهشاشة العظام في عمر متقدم
يعتبر كسر العظم في فترة الطفولة من الأمور التي تحصل بشكل شبه دائم ويتعرض لها الكثيرون، إلا أن ذلك يحذر من هشاشة العظام في المستقبل. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T11:08+0000
2022-12-16T11:08+0000
علوم
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تتجاهل الكثير من الإرشادات والنصائح الطبية كسور الأطفال وعدم اعتبارها ووصفها بأنها قد تكون سببا للتنبؤ بكسور مستقبلية.وأظهر عدد من الأبحاث السابقة أن فئات من الأطفال تعاني من الكسور أكثر من غيرهم ومنهم الذين يعيشون في أسر فقيرة ، حيث يقومون بتمارين رياضية قاسية، بالإضافة لفئة من الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع ، بالإضافة لنقص فيتامين (د) ، وانخفاض مدخول الكالسيوم.ويعاني واحد من كل طفلين من كسر في العظام أثناء الطفولة، كما ويعاني ما يقرب من ربع الأولاد و 15 في المائة من الفتيات من كسور متعددة.وأظهرت الدراسات أن كل من الأولاد والبنات الذين عانوا من أكثر من كسر واحد في سن الطفولة أكثر عرضة للكسر أكثر من ضعف احتمال تعرضهم للكسر.هذا وسعت العديد من الدراسات الأخرى إلى تحديد ما إذا كان الأطفال الذين أصيبوا بكسر واحد أثناء الطفولة يعانون من هشاشة في الهيكل العظمي تستمر حتى مرحلة البلوغ، حيث تميل هشاشة العظام إلى التأثير على البالغين بعد منتصف العمر.
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علوم
علوم

دراسة: كسر العظم في الطفولة يهدد بهشاشة العظام في عمر متقدم

11:08 GMT 16.12.2022
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصوركسر العظم
كسر العظم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
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يعتبر كسر العظم في فترة الطفولة من الأمور التي تحصل بشكل شبه دائم ويتعرض لها الكثيرون، إلا أن ذلك يحذر من هشاشة العظام في المستقبل.
تتجاهل الكثير من الإرشادات والنصائح الطبية كسور الأطفال وعدم اعتبارها ووصفها بأنها قد تكون سببا للتنبؤ بكسور مستقبلية.

ففي تقرير نشره موقع sciencealert، تم فيه الاستعانة بدراسة راقبت مجموعة من الأشخاص في منتصف عمرهم كانوا قد تعرضوا لكسور في وقت سابق، تبين فيها أن الأشخاص الذين تعرضوا لكسر في العظم لأكثر من مرة في طفولتهم تتضاعف لديهم احتمالات الإصابة بكسور في سن متقدم، ولدى النساء يتسبب ذلك في انخفاض كثافة العظام في الورك في سن 45.

وأظهر عدد من الأبحاث السابقة أن فئات من الأطفال تعاني من الكسور أكثر من غيرهم ومنهم الذين يعيشون في أسر فقيرة ، حيث يقومون بتمارين رياضية قاسية، بالإضافة لفئة من الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع ، بالإضافة لنقص فيتامين (د) ، وانخفاض مدخول الكالسيوم.
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ويعاني واحد من كل طفلين من كسر في العظام أثناء الطفولة، كما ويعاني ما يقرب من ربع الأولاد و 15 في المائة من الفتيات من كسور متعددة.
وأظهرت الدراسات أن كل من الأولاد والبنات الذين عانوا من أكثر من كسر واحد في سن الطفولة أكثر عرضة للكسر أكثر من ضعف احتمال تعرضهم للكسر.
هذا وسعت العديد من الدراسات الأخرى إلى تحديد ما إذا كان الأطفال الذين أصيبوا بكسر واحد أثناء الطفولة يعانون من هشاشة في الهيكل العظمي تستمر حتى مرحلة البلوغ، حيث تميل هشاشة العظام إلى التأثير على البالغين بعد منتصف العمر.
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