https://sputnikarabic.ae/20221216/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-بلدتي-ياسينوفاتايا-وياكوفليفك-1071282211.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفك
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفك
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T22:19+0000
2022-12-16T22:19+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للمكتب عبر "تليغرام" قال فيه: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: الساعة 19.40 [يتزامن مع توقيت موسكو] محور أفدييفكا - بلدة ياسينوفاتايا، حيث جرى إطلاق 3 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا".بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية النار على بلدة ياكوفليفكا وذلك في الساعة 22.24 مساء، وأطلقت 4 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.وكان مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن قوات أطلقت 235 قذيفة وصاروخا على مدن وبلدات الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط.وقال المكتب في بيان نشره عبر "تليغرام"، يوم الاثنين على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية تلقت البعثة بلاغات عن 51 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار العالم الآن, أخبار جمهورية دونيتسك
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفك
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للمكتب عبر "تليغرام" قال فيه: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: الساعة 19.40 [يتزامن مع توقيت موسكو] محور أفدييفكا - بلدة ياسينوفاتايا، حيث جرى إطلاق 3 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا".
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية النار على بلدة ياكوفليفكا وذلك في الساعة 22.24 مساء، وأطلقت 4 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.
وكان مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن قوات أطلقت 235 قذيفة وصاروخا
على مدن وبلدات الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط.
وقال المكتب في بيان نشره عبر "تليغرام"، يوم الاثنين على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية تلقت البعثة بلاغات عن 51 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".