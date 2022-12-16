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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221216/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-بلدتي-ياسينوفاتايا-وياكوفليفك-1071282211.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفك
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفك
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T22:19+0000
2022-12-16T22:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للمكتب عبر "تليغرام" قال فيه: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: الساعة 19.40 [يتزامن مع توقيت موسكو] محور أفدييفكا - بلدة ياسينوفاتايا، حيث جرى إطلاق 3 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا".بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية النار على بلدة ياكوفليفكا وذلك في الساعة 22.24 مساء، وأطلقت 4 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.وكان مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن قوات أطلقت 235 قذيفة وصاروخا على مدن وبلدات الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط.وقال المكتب في بيان نشره عبر "تليغرام"، يوم الاثنين على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية تلقت البعثة بلاغات عن 51 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
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أخبار العالم الآن, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار العالم الآن, أخبار جمهورية دونيتسك

دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفك

22:19 GMT 16.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، مساء الجمعة، إطلاق القوات الأوكرانية 7 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا" على بلدتي ياسينوفاتايا وياكوفليفكا بالجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للمكتب عبر "تليغرام" قال فيه: "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية: الساعة 19.40 [يتزامن مع توقيت موسكو] محور أفدييفكا - بلدة ياسينوفاتايا، حيث جرى إطلاق 3 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا".
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية النار على بلدة ياكوفليفكا وذلك في الساعة 22.24 مساء، وأطلقت 4 قذائف مدفعية من عيار 122 مليمترا".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.
وكان مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن قوات أطلقت 235 قذيفة وصاروخا على مدن وبلدات الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط.
وقال المكتب في بيان نشره عبر "تليغرام"، يوم الاثنين على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية تلقت البعثة بلاغات عن 51 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
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Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:25 GMT
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