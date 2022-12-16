https://sputnikarabic.ae/20221216/رئيسة-الحكومة-التونسية-تشرف-على-إعداد-تقرير-طلبه-البنك-الدولي-1071264041.html

رئيسة الحكومة التونسية تشرف على إعداد تقرير طلبه البنك الدولي

رئيسة الحكومة التونسية تشرف على إعداد تقرير طلبه البنك الدولي

أعلنت الحكومة التونسية أن رئيستها، نجلاء بودن، أشرفت بنفسها على اجتماع وزاري مصغر استهدف إعداد تقرير طلبه البنك الدولي من تونس. 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T13:08+0000

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أخبار تونس اليوم

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ووفقا لبيان نشرته رئاسة الحكومة التونسية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن الاجتماع الذي تم تخصيصه لإعداد تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في تونس، حضره ممثلون عن البنك الدولي.وقال البيان: "أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن رمضان، أمس الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول) 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق، بحضور ممثلين عن البنك الدولي".ولفت البيان إلى أن بودن أكدت في الاجتماع "على ضرورة مشاركة جميع الأطراف المتداخلة في إعداد هذا التقرير بالإعتماد على الأهداف الوطنية للحياد الكربوني (سي إن بي سي) والمساهمة المحددة وطنيا (إن دي سي) وكذلك الإستراتيجيات القطاعية ومخرجات المخطط التنموي للفترة 2023-2025".يشار إلى أن تلك الفعاليات تأتي في سياق سعت فيه تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار سيخصص لتمويل الميزانية.طالع أيضا: البنك الدولي: نمو الاقتصاد التونسي أقل من المتوقع بقليل

https://sputnikarabic.ae/20221029/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يعلن-عن-موعد-أول-تمويل-من-صندوق-النقد-الدولي-1069605330.html

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