https://sputnikarabic.ae/20221216/رئيسة-الحكومة-التونسية-تشرف-على-إعداد-تقرير-طلبه-البنك-الدولي-1071264041.html
رئيسة الحكومة التونسية تشرف على إعداد تقرير طلبه البنك الدولي
رئيسة الحكومة التونسية تشرف على إعداد تقرير طلبه البنك الدولي
أعلنت الحكومة التونسية أن رئيستها، نجلاء بودن، أشرفت بنفسها على اجتماع وزاري مصغر استهدف إعداد تقرير طلبه البنك الدولي من تونس. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T13:08+0000
2022-12-16T13:08+0000
2022-12-16T13:08+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لبيان نشرته رئاسة الحكومة التونسية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن الاجتماع الذي تم تخصيصه لإعداد تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في تونس، حضره ممثلون عن البنك الدولي.وقال البيان: "أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن رمضان، أمس الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول) 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق، بحضور ممثلين عن البنك الدولي".ولفت البيان إلى أن بودن أكدت في الاجتماع "على ضرورة مشاركة جميع الأطراف المتداخلة في إعداد هذا التقرير بالإعتماد على الأهداف الوطنية للحياد الكربوني (سي إن بي سي) والمساهمة المحددة وطنيا (إن دي سي) وكذلك الإستراتيجيات القطاعية ومخرجات المخطط التنموي للفترة 2023-2025".يشار إلى أن تلك الفعاليات تأتي في سياق سعت فيه تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار سيخصص لتمويل الميزانية.طالع أيضا: البنك الدولي: نمو الاقتصاد التونسي أقل من المتوقع بقليل
https://sputnikarabic.ae/20221029/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يعلن-عن-موعد-أول-تمويل-من-صندوق-النقد-الدولي-1069605330.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
رئيسة الحكومة التونسية تشرف على إعداد تقرير طلبه البنك الدولي
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أعلنت الحكومة التونسية أن رئيستها، نجلاء بودن، أشرفت بنفسها على اجتماع وزاري مصغر استهدف إعداد تقرير طلبه البنك الدولي من تونس.
ووفقا لبيان
نشرته رئاسة الحكومة التونسية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن الاجتماع الذي تم تخصيصه لإعداد تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في تونس، حضره ممثلون عن البنك الدولي.
وقال البيان: "أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة نجلاء بودن رمضان، أمس الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول) 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق، بحضور ممثلين عن البنك الدولي".
وأوضحت أنه "يندرج في إطار التنسيق لإعداد تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في تونس، الذي يتنزل في إطار مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي وشح المياه والانتقال الطاقي والإيكولوجي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
ولفت البيان إلى أن بودن أكدت في الاجتماع "على ضرورة مشاركة جميع الأطراف المتداخلة في إعداد هذا التقرير بالإعتماد على الأهداف الوطنية للحياد الكربوني (سي إن بي سي) والمساهمة المحددة وطنيا (إن دي سي) وكذلك الإستراتيجيات
القطاعية ومخرجات المخطط التنموي للفترة 2023-2025".
يشار إلى أن تلك الفعاليات تأتي في سياق سعت فيه تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار سيخصص لتمويل الميزانية.