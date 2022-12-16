https://sputnikarabic.ae/20221216/رئيس-الوزراء-الجزائري-نحتضن-ندوة-بشأن-مكافحة-الإرهاب-في-أفريقيا-الربيع-المقبل-1071259765.html
رئيس الوزراء الجزائري: نحتضن ندوة بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا الربيع المقبل
رئيس الوزراء الجزائري: نحتضن ندوة بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا الربيع المقبل
قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الجمعة، إن بلاده ستحتضن ندوة بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا الربيع المقبل. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T10:49+0000
2022-12-16T10:49+0000
2022-12-16T10:49+0000
العالم العربي
جو بايدن
الجزائر
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ونقلت صحيفة "النهار"، عن رئيس الوزراء الجزائري أن بلاده تقوم بالتنسيق والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاحتضان ندوة موسعة بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا، من المقرر أن تعقد خلال فترة الربيع.وأكد ابن عبد الرحمن أن القارة الأفريقية تعاني من مخاطر جمة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي ألحقت خسائر بشرية بالشعوب الأفريقية بسبب تأثيراتها، فضلا عن مشاكل الفقر والأزمات الغذائية والصحية.وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الجزائري في كلمة له خلال أشغال القمة "الأمريكية الأفريقية"، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن وشارك فيها ممثلا عن الرئيس عبد المجيد تبون.وأشار الوزير الجزائري الأول إلى أن الوضع المقلق للغاية الذي تعيشه القارة الأفريقية والذي يخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، يفرض على المجتمع الدولي الالتزام الأكبر والتعاون الوثيق بهدف مواجهة هذه التحديات بشكل فعّال، مشددا على أهمية دعم الدول الأفريقية من خلال ضخ استثمارات ناجعة خاصة في مجالات المنشآت القاعدية والزراعية والصناعات التحويلية والطاقة والمناجم.وأشاد الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، بالمبادرات التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن، في كلمته أمام المنتدى "منتدى الأعمال الأفريقي الأمريكي"، مطالبا العمل على تجسيدها بحسب الخطط الموضعة لها.
https://sputnikarabic.ae/20221214/الجزائر-نحن-ثالث-شريك-تجاري-لأمريكا-في-أفريقيا-1071196589.html
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العالم العربي, جو بايدن, الجزائر
العالم العربي, جو بايدن, الجزائر
رئيس الوزراء الجزائري: نحتضن ندوة بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا الربيع المقبل
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قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الجمعة، إن بلاده ستحتضن ندوة بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا الربيع المقبل.
ونقلت صحيفة
"النهار"، عن رئيس الوزراء الجزائري أن بلاده تقوم بالتنسيق والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاحتضان ندوة موسعة بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا، من المقرر أن تعقد خلال فترة الربيع.
وأكد ابن عبد الرحمن أن القارة الأفريقية تعاني من مخاطر جمة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي ألحقت خسائر بشرية بالشعوب الأفريقية بسبب تأثيراتها، فضلا عن مشاكل الفقر والأزمات الغذائية والصحية.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الجزائري في كلمة له خلال أشغال القمة "الأمريكية الأفريقية"، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن وشارك فيها ممثلا عن الرئيس عبد المجيد تبون
.
وأشار الوزير الجزائري الأول إلى أن الوضع المقلق للغاية الذي تعيشه القارة الأفريقية والذي يخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، يفرض على المجتمع الدولي الالتزام الأكبر والتعاون الوثيق بهدف مواجهة هذه التحديات بشكل فعّال، مشددا على أهمية دعم الدول الأفريقية من خلال ضخ استثمارات ناجعة خاصة في مجالات المنشآت القاعدية والزراعية والصناعات التحويلية والطاقة والمناجم.
وأشاد الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، بالمبادرات التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن
، في كلمته أمام المنتدى "منتدى الأعمال الأفريقي الأمريكي"، مطالبا العمل على تجسيدها بحسب الخطط الموضعة لها.