عربي
https://sputnikarabic.ae/20221216/رئيس-تونس-أدوية-دوائر-النقد-والمال-العالمية-كي-بالنار-1071273690.html
رئيس تونس: أدوية دوائر النقد والمال العالمية "كي بالنار"
رئيس تونس: أدوية دوائر النقد والمال العالمية "كي بالنار"
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الأدوية التي تقترحها دوائر النقد والمال العالمية، بمثابة "الكي بالنار"، وذلك بعد إرجاء صندوق النقد الدولي، النظر في ملف الاتفاق... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T15:28+0000
2022-12-16T15:28+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742271_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_eb51c4424a2cdfcf91738832323f9887.jpg
وكان سعيد يتحدث في واشنطن أمام حلقة نقاش مخصصة لموضوع "أفريقيا المزدهرة القائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة"، في إطار المشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الجمعة، نقلته إذاعة "شمس إف إم" المحلية.وقال الرئيس التونسي: "إننا قادرون على تشخيص أسباب معاناة شعوبنا، فلنعمل على تحديد الحلول الناجعة ويعمّ أثرها الجميع".وأضاف "أما الأدوية التي تقترحها دوائر النقد والمال العالمية فهي ليست بالأدوية، بل هي بمثابة الكيّ بالنار أو عود ثقاب بجانب مواد شديدة الانفجار".واعتبر أن "التصنيفات التي تظهر بين الحين والآخر تقوم على معايير قوامها الأرقام في حين أن الذوات البشرية ليست مجرّد أرقام".وتساءل قيس سعيد "هل نحن في كرة أرضية واحدة، أم في كرة تنقسم دائما إلى شطرين، شطر أول للأثرياء وشطر ثان يعجّ بالخيرات ولكن يتفاقم فيه الفقر ويقضي من الجوع والحروب آلاف الآلاف من البشر".ودعا الحاضرين إلى "البحث عن حلول جديدة بمقاربة إنسانية مختلفة حتى يعمّ الأمن الجميع وحتى لا نعود إلى القرون الخالية وإلى الحلول البالية" مشبها إياها "بالأدوية التي انتهت مدة صلاحيتها".والاثنين الماضي، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، زيارة تستمر 4 أيام إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس جو بايدن، للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.وأمس الأول (الأربعاء)، أرجأ صندوق النقد الدولي، إلى أجل غير مسمى النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بعدما كان من المقرر أن يناقش الطلب التونسي خلال اجتماعه المقبل المقرر يوم الاثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221214/قيس-سعيد-لبلينكن-اتخذت-قرار-حل-البرلمان-لمنع-حرب-أهلية-1071207941.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742271_477:0:3206:2047_1920x0_80_0_0_e93de4185a20af985bc4463149d6fd2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي

رئيس تونس: أدوية دوائر النقد والمال العالمية "كي بالنار"

15:28 GMT 16.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الأدوية التي تقترحها دوائر النقد والمال العالمية، بمثابة "الكي بالنار"، وذلك بعد إرجاء صندوق النقد الدولي، النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
وكان سعيد يتحدث في واشنطن أمام حلقة نقاش مخصصة لموضوع "أفريقيا المزدهرة القائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة"، في إطار المشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الجمعة، نقلته إذاعة "شمس إف إم" المحلية.
وقال الرئيس التونسي: "إننا قادرون على تشخيص أسباب معاناة شعوبنا، فلنعمل على تحديد الحلول الناجعة ويعمّ أثرها الجميع".
وأضاف "أما الأدوية التي تقترحها دوائر النقد والمال العالمية فهي ليست بالأدوية، بل هي بمثابة الكيّ بالنار أو عود ثقاب بجانب مواد شديدة الانفجار".
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
قيس سعيد لبلينكن: اتخذت قرار حل البرلمان لمنع حرب أهلية
14 ديسمبر, 19:33 GMT
واعتبر أن "التصنيفات التي تظهر بين الحين والآخر تقوم على معايير قوامها الأرقام في حين أن الذوات البشرية ليست مجرّد أرقام".
وتساءل قيس سعيد "هل نحن في كرة أرضية واحدة، أم في كرة تنقسم دائما إلى شطرين، شطر أول للأثرياء وشطر ثان يعجّ بالخيرات ولكن يتفاقم فيه الفقر ويقضي من الجوع والحروب آلاف الآلاف من البشر".
ودعا الحاضرين إلى "البحث عن حلول جديدة بمقاربة إنسانية مختلفة حتى يعمّ الأمن الجميع وحتى لا نعود إلى القرون الخالية وإلى الحلول البالية" مشبها إياها "بالأدوية التي انتهت مدة صلاحيتها".
والاثنين الماضي، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، زيارة تستمر 4 أيام إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس جو بايدن، للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.
وأمس الأول (الأربعاء)، أرجأ صندوق النقد الدولي، إلى أجل غير مسمى النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بعدما كان من المقرر أن يناقش الطلب التونسي خلال اجتماعه المقبل المقرر يوم الاثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала