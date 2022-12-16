https://sputnikarabic.ae/20221216/رئيس-دولة-يحرج-مراسلة-صحفية-بعدما-خاطبته-بـرئيس-الوزراء-فيديو-1071258023.html
رئيس دولة يحرج مراسلة صحفية بعدما خاطبته بـ"رئيس الوزراء"... فيديو
رئيس دولة يحرج مراسلة صحفية بعدما خاطبته بـ"رئيس الوزراء"... فيديو
موقف محرج تعرضت له مراسلة صحفية، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في بروكسل أمس الخميس. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T09:55+0000
2022-12-16T09:55+0000
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وقعت الصحفية في هذا المأزق مع رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، عندما أرادت توجيه سؤالا له.الصحفية التي يُسمع صوتها ضمن مجموعة صحفيين آخرين، في مقطع فيديو، أخطأت في منصب نوسيدا، وخاطبته كرئيس للوزراء. ما دفع الصحفية للاعتذار على غلطتها وإكمال سؤالها.وأقرّ قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمتهم، منح البوسنة رسميا وضع دولة مرشحة للانضمام للتكتل، كما اتفقوا على عقوبات جديدة بحق روسيا ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
منوعات, مجتمع, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس دولة يحرج مراسلة صحفية بعدما خاطبته بـ"رئيس الوزراء"... فيديو
09:55 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 09:59 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
موقف محرج تعرضت له مراسلة صحفية، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في بروكسل أمس الخميس.
وقعت الصحفية في هذا المأزق مع رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، عندما أرادت توجيه سؤالا له.
الصحفية التي يُسمع صوتها ضمن مجموعة صحفيين آخرين، في مقطع فيديو، أخطأت في منصب نوسيدا، وخاطبته كرئيس للوزراء.
لكن رئيس ليتوانيا سارع لتصحيح معلومات المراسلة بقوله "عذرا أنا رئيس".
ما دفع الصحفية للاعتذار على غلطتها وإكمال سؤالها.
وأقرّ قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي
في قمتهم، منح البوسنة رسميا وضع دولة مرشحة للانضمام للتكتل، كما اتفقوا على عقوبات جديدة بحق روسيا ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.