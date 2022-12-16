https://sputnikarabic.ae/20221216/رئيس-صربيا-الشتاء-المقبل-سيكون-الأصعب-في-التاريخ-1071248891.html
رئيس صربيا: الشتاء المقبل سيكون الأصعب في التاريخ
رئيس صربيا: الشتاء المقبل سيكون الأصعب في التاريخ
اعتبر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن النزاع في أوكرانيا سيستمر لأكثر من عام، وأن الشتاء المقبل سيكون الأصعب في التاريخ. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T01:53+0000
2022-12-16T01:53+0000
2022-12-16T01:53+0000
صربيا
العالم
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بلغراد - سبوتنيك. وقال فوتشيتش في حديث مع هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة لصربيا إنه حسب تقديره، فإن المواقع الروسية والأوكرانية على خط التماس "استقرت".وأضاف: "كل شيء معقد. نتوقع أن تستمر هذه الحرب العام المقبل وأن يكون شتاء (2023-2024) الأصعب في التاريخ".وأشار إلى أن نقص الذخائر مشكلة تواجه طرفي النزاع (...).هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف،على مدى ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221216/زيلينسكي-السبيل-الوحيد-لإنهاء-القتال-في-أوكرانيا-انسحاب-القوات-الروسية-إلى-حدود-1991-1071248394.html
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صربيا, العالم
رئيس صربيا: الشتاء المقبل سيكون الأصعب في التاريخ
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اعتبر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن النزاع في أوكرانيا سيستمر لأكثر من عام، وأن الشتاء المقبل سيكون الأصعب في التاريخ.
بلغراد - سبوتنيك
. وقال فوتشيتش في حديث مع هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة لصربيا إنه حسب تقديره، فإن المواقع الروسية والأوكرانية على خط التماس "استقرت".
وأضاف: "كل شيء معقد. نتوقع أن تستمر هذه الحرب العام المقبل وأن يكون شتاء (2023-2024) الأصعب في التاريخ".
وأشار إلى أن نقص الذخائر مشكلة تواجه طرفي النزاع (...).
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف،على مدى ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.