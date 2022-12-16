https://sputnikarabic.ae/20221216/سارمات-الخصائص-الفريدة-للصاروخ-الباليستي-العابر-للقارات-1071256194.html
"سارمات"... الخصائص الفريدة للصاروخ الباليستي العابر للقارات
"سارمات"... الخصائص الفريدة للصاروخ الباليستي العابر للقارات
أعلن العقيد سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية أن الصاروخ الباليستي الروسي العابر للقارات "سارمات" يتمتع بخصائص فريدة من شأنها إبطال... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T09:09+0000
2022-12-16T09:09+0000
2022-12-16T09:09+0000
رصد عسكري
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وصرح كاراكاييف في مقابلة مع "كراسنايا زفيزدا" أن "مبتكري نظام صواريخ سارمات تمكنوا من الحصول على خصائص فريدة للصاروخ الجديد، التي تسمح لنا بالقول إن قدرات أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية ببساطة سيتم إبطالها".وأشار الجنرال إلى أن المجمع الجديد يفوق في كثير من النواحي سلفه "فويفودا".وأضاف كاراكاييف أن "جزء التسريع القصير يضمن الانفصال المبكر للرؤوس الحربية، ويعقد بشكل كبير اكتشاف صاروخ ينطلق وتدميره بأسلحة دفاعية مضادة للصواريخ".وقال إن "قدرات الطاقة لنظام صواريخ سارمات تجعل من الممكن استخدام نطاق موسع من المعدات القتالية على الصاروخ".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سارمات"... الخصائص الفريدة للصاروخ الباليستي العابر للقارات
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أعلن العقيد سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية أن الصاروخ الباليستي الروسي العابر للقارات "سارمات" يتمتع بخصائص فريدة من شأنها إبطال قدرات أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ المتطورة، ويمكن استخدام مجموعة موسعة من المعدات القتالية على "سارمات".
وصرح كاراكاييف في مقابلة مع "كراسنايا زفيزدا" أن "مبتكري نظام صواريخ سارمات تمكنوا من الحصول على خصائص فريدة للصاروخ الجديد
، التي تسمح لنا بالقول إن قدرات أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية ببساطة سيتم إبطالها".
وأشار الجنرال إلى أن المجمع الجديد يفوق في كثير من النواحي سلفه "فويفودا".
وأضاف كاراكاييف أن "جزء التسريع القصير يضمن الانفصال المبكر للرؤوس الحربية، ويعقد بشكل كبير اكتشاف صاروخ ينطلق وتدميره بأسلحة دفاعية مضادة للصواريخ".
وقال إن "قدرات الطاقة لنظام صواريخ سارمات تجعل من الممكن استخدام نطاق موسع من المعدات القتالية على الصاروخ".