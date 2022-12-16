عربي
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221216/فرنسا-تنشر-14-ألف-شرطي-تحسبا-لأعمال-شغب-عقب-مباراة-نهائي-كأس-العالم-1071261545.html
فرنسا تنشر 14 ألف شرطي تحسبا لأعمال شغب عقب مباراة نهائي كأس العالم
فرنسا تنشر 14 ألف شرطي تحسبا لأعمال شغب عقب مباراة نهائي كأس العالم
قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن حوالي 14 ألف شرطي سينتشرون في جميع أنحاء فرنسا يوم الأحد المقبل، تحسبا لاندلاع أعمال شغب أو خروج المشجعين إلى الشوارع للاحتفال... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T11:53+0000
2022-12-16T11:53+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منوعات
مجتمع
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0a/1071069102_0:341:3035:2048_1920x0_80_0_0_ad8380df9882c344d17ace06f91fde8c.jpg
وستشهد الخطة الأمنية، التي قدمت لوزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانين، تركيزا للقوات في باريس، حيث يتوقع حشود ضخمة في حال تحقيق الفوز. وكان شارع الشانزليزيه مسرحا لاحتفالات صاخبة خلال انتصارات فرنسا السابقة في كأس العالم عامي 1998 و2018.ووفقا للخطة، سيتم إغلاق الشارع أمام حركة المرور يوم الأحد، كما سيتمركز 2750 ضابطا في المناطق المجاورة وستكون الشرطة على أهبة الاستعداد للمشاغبين.كما سينتشر أيضا 12 ألف و800 شرطي في فرنسا يوم السبت، تزامنا مع مباراة تحديد المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا.وكانت الشرطة الفرنسة قد اعتقلت نحو 115 شخصا بعد مباراة المغرب بنصف النهائي في باريس، حيث تحولت الاحتفالات إلى أعمال عنف في الشوارع وتحطيم واجهات المتاجر، ما أجبر شرطة على استخدام الغاز المسيل للدموع.وأنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي عندما تغلب عليه بهدفين، ليبلغ المباراة النهائية الثانية توالياً والرابعة في تاريخه.وتلتقي فرنسا في المباراة النهائية، الأحد المقبل، على ملعب لوسيل مع الأرجنتين، الفائزة على كرواتيا بثلاثية، الثلاثاء الماضي.أما المنتخب المغربي، فسيلعب مباراة تحديد المركز الثالث، السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي ضد كرواتيا التي تعادل معها سلبا في الجولة الأولى من دور المجموعات.
https://sputnikarabic.ae/20221214/أعمال-عنف-تشهدها-العاصمة-الفرنسية-باريس-بين-الجماهير-الفرنسية-والمغربية-1071211476.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0a/1071069102_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7c7a7bf51d4b94e5f10890b3696fcaa3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, مجتمع, أخبار فرنسا
رياضة, منوعات, مجتمع, أخبار فرنسا

فرنسا تنشر 14 ألف شرطي تحسبا لأعمال شغب عقب مباراة نهائي كأس العالم

11:53 GMT 16.12.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISمنتخب فرنسا بعد الفوز على إنجلترا في كأس العالم قطر 2022
منتخب فرنسا بعد الفوز على إنجلترا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
تابعنا عبرTelegram
قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن حوالي 14 ألف شرطي سينتشرون في جميع أنحاء فرنسا يوم الأحد المقبل، تحسبا لاندلاع أعمال شغب أو خروج المشجعين إلى الشوارع للاحتفال عقب مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.
وستشهد الخطة الأمنية، التي قدمت لوزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانين، تركيزا للقوات في باريس، حيث يتوقع حشود ضخمة في حال تحقيق الفوز.
وكان شارع الشانزليزيه مسرحا لاحتفالات صاخبة خلال انتصارات فرنسا السابقة في كأس العالم عامي 1998 و2018.
ووفقا للخطة، سيتم إغلاق الشارع أمام حركة المرور يوم الأحد، كما سيتمركز 2750 ضابطا في المناطق المجاورة وستكون الشرطة على أهبة الاستعداد للمشاغبين.
كما سينتشر أيضا 12 ألف و800 شرطي في فرنسا يوم السبت، تزامنا مع مباراة تحديد المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا.
وكانت الشرطة الفرنسة قد اعتقلت نحو 115 شخصا بعد مباراة المغرب بنصف النهائي في باريس، حيث تحولت الاحتفالات إلى أعمال عنف في الشوارع وتحطيم واجهات المتاجر، ما أجبر شرطة على استخدام الغاز المسيل للدموع.
احتجاجات ضد عنف الشرطة في باريس، فرنسا، 28-29 نوفبمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
أعمال عنف في فرنسا بين الجماهير الفرنسية والمغربية
14 ديسمبر, 23:19 GMT
وأنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي عندما تغلب عليه بهدفين، ليبلغ المباراة النهائية الثانية توالياً والرابعة في تاريخه.
وتلتقي فرنسا في المباراة النهائية، الأحد المقبل، على ملعب لوسيل مع الأرجنتين، الفائزة على كرواتيا بثلاثية، الثلاثاء الماضي.
أما المنتخب المغربي، فسيلعب مباراة تحديد المركز الثالث، السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي ضد كرواتيا التي تعادل معها سلبا في الجولة الأولى من دور المجموعات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала