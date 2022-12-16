https://sputnikarabic.ae/20221216/فرنسا-تنشر-14-ألف-شرطي-تحسبا-لأعمال-شغب-عقب-مباراة-نهائي-كأس-العالم-1071261545.html
فرنسا تنشر 14 ألف شرطي تحسبا لأعمال شغب عقب مباراة نهائي كأس العالم
فرنسا تنشر 14 ألف شرطي تحسبا لأعمال شغب عقب مباراة نهائي كأس العالم
قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن حوالي 14 ألف شرطي سينتشرون في جميع أنحاء فرنسا يوم الأحد المقبل، تحسبا لاندلاع أعمال شغب أو خروج المشجعين إلى الشوارع للاحتفال... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T11:53+0000
2022-12-16T11:53+0000
2022-12-16T11:53+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وستشهد الخطة الأمنية، التي قدمت لوزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانين، تركيزا للقوات في باريس، حيث يتوقع حشود ضخمة في حال تحقيق الفوز. وكان شارع الشانزليزيه مسرحا لاحتفالات صاخبة خلال انتصارات فرنسا السابقة في كأس العالم عامي 1998 و2018.ووفقا للخطة، سيتم إغلاق الشارع أمام حركة المرور يوم الأحد، كما سيتمركز 2750 ضابطا في المناطق المجاورة وستكون الشرطة على أهبة الاستعداد للمشاغبين.كما سينتشر أيضا 12 ألف و800 شرطي في فرنسا يوم السبت، تزامنا مع مباراة تحديد المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا.وكانت الشرطة الفرنسة قد اعتقلت نحو 115 شخصا بعد مباراة المغرب بنصف النهائي في باريس، حيث تحولت الاحتفالات إلى أعمال عنف في الشوارع وتحطيم واجهات المتاجر، ما أجبر شرطة على استخدام الغاز المسيل للدموع.وأنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي عندما تغلب عليه بهدفين، ليبلغ المباراة النهائية الثانية توالياً والرابعة في تاريخه.وتلتقي فرنسا في المباراة النهائية، الأحد المقبل، على ملعب لوسيل مع الأرجنتين، الفائزة على كرواتيا بثلاثية، الثلاثاء الماضي.أما المنتخب المغربي، فسيلعب مباراة تحديد المركز الثالث، السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي ضد كرواتيا التي تعادل معها سلبا في الجولة الأولى من دور المجموعات.
https://sputnikarabic.ae/20221214/أعمال-عنف-تشهدها-العاصمة-الفرنسية-باريس-بين-الجماهير-الفرنسية-والمغربية-1071211476.html
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رياضة, منوعات, مجتمع, أخبار فرنسا
رياضة, منوعات, مجتمع, أخبار فرنسا
فرنسا تنشر 14 ألف شرطي تحسبا لأعمال شغب عقب مباراة نهائي كأس العالم
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قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن حوالي 14 ألف شرطي سينتشرون في جميع أنحاء فرنسا يوم الأحد المقبل، تحسبا لاندلاع أعمال شغب أو خروج المشجعين إلى الشوارع للاحتفال عقب مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.
وستشهد الخطة الأمنية، التي قدمت لوزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانين، تركيزا للقوات في باريس، حيث يتوقع حشود ضخمة في حال تحقيق الفوز.
وكان شارع الشانزليزيه مسرحا لاحتفالات صاخبة خلال انتصارات فرنسا السابقة في كأس العالم عامي 1998 و2018.
ووفقا للخطة، سيتم إغلاق الشارع أمام حركة المرور يوم الأحد، كما سيتمركز 2750 ضابطا في المناطق المجاورة وستكون الشرطة على أهبة الاستعداد للمشاغبين.
كما سينتشر أيضا 12 ألف و800 شرطي في فرنسا يوم السبت، تزامنا مع مباراة تحديد المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا.
وكانت الشرطة الفرنسة
قد اعتقلت نحو 115 شخصا بعد مباراة المغرب بنصف النهائي في باريس، حيث تحولت الاحتفالات إلى أعمال عنف في الشوارع وتحطيم واجهات المتاجر، ما أجبر شرطة على استخدام الغاز المسيل للدموع.
وأنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي عندما تغلب عليه بهدفين، ليبلغ المباراة النهائية الثانية توالياً والرابعة في تاريخه.
وتلتقي فرنسا في المباراة النهائية
، الأحد المقبل، على ملعب لوسيل مع الأرجنتين، الفائزة على كرواتيا بثلاثية، الثلاثاء الماضي.
أما المنتخب المغربي، فسيلعب مباراة تحديد المركز الثالث، السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي ضد كرواتيا التي تعادل معها سلبا في الجولة الأولى من دور المجموعات.