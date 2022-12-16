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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221216/فيفا-يرفض-طلب-زيلينسكي-إلقاء-كلمة-قبل-المباراة-النهائية-لكأس-العالم-1071265408.html
"فيفا" يرفض طلب زيلينسكي إلقاء كلمة قبل المباراة النهائية لكأس العالم
"فيفا" يرفض طلب زيلينسكي إلقاء كلمة قبل المباراة النهائية لكأس العالم
رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نشر كلمته المصورة بالملعب قبل المباراة النهائية لكأس العالم في قطر. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T13:47+0000
2022-12-16T13:47+0000
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وذكرت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر مطلع قوله إن مكتب الرئيس الأوكراني، تفاجأ برفض الاتحاد الدولي لهذا الطلب.وأضاف أنه لا يزال غير معروف هل خطط زيلينسكي لإلقاء كلمته على الهواء مباشرة أو كتسجيل.وأوضح المصدر أن المفاوضات بين مكتب الرئيس الأوكراني والفيفا، حول هذا الموضوع لا تزال جارية.وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قد صرح في وقت سابق، بأن ملاعب كرة القدم ليست مكانا للعمل السياسي والاحتجاجات.وحاولت كييف مرارًا استخدام الأحداث العالمية الكبرى، بغض النظر عن موضوعها، لإبقاء الأضواء العالمية على الأزمة الأوكرانية، فعلى سبيل المثال، ظهر زيلينسكي عبر الفيديو في قمة مجموعة العشرين ومهرجان "كان السينمائي"، كما أجرى مقابلات ومحادثات مع مجموعة متنوعة من الصحفيين والفنانين المشهورين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/محلل-سابق-في-الـسي-آي-إيه-زيلينسكي-ممثل-جيد-وسياسي-سيئ-1071173571.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, رياضة
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, رياضة

"فيفا" يرفض طلب زيلينسكي إلقاء كلمة قبل المباراة النهائية لكأس العالم

13:47 GMT 16.12.2022
© AFP 2022 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
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رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نشر كلمته المصورة بالملعب قبل المباراة النهائية لكأس العالم في قطر.
وذكرت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر مطلع قوله إن مكتب الرئيس الأوكراني، تفاجأ برفض الاتحاد الدولي لهذا الطلب.
وأضاف أنه لا يزال غير معروف هل خطط زيلينسكي لإلقاء كلمته على الهواء مباشرة أو كتسجيل.
وأوضح المصدر أن المفاوضات بين مكتب الرئيس الأوكراني والفيفا، حول هذا الموضوع لا تزال جارية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
محلل سابق في الـ"سي آي إيه": زيلينسكي ممثل جيد وسياسي سيئ
13 ديسمبر, 17:49 GMT
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قد صرح في وقت سابق، بأن ملاعب كرة القدم ليست مكانا للعمل السياسي والاحتجاجات.
وحاولت كييف مرارًا استخدام الأحداث العالمية الكبرى، بغض النظر عن موضوعها، لإبقاء الأضواء العالمية على الأزمة الأوكرانية، فعلى سبيل المثال، ظهر زيلينسكي عبر الفيديو في قمة مجموعة العشرين ومهرجان "كان السينمائي"، كما أجرى مقابلات ومحادثات مع مجموعة متنوعة من الصحفيين والفنانين المشهورين.
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