"فيفا" يعتزم زيادة عدد المنتخبات في بطولة كأس العالم 2026
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، يعقد مؤتمرا صحفيا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الدوحة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي مستعد لمراجعة صيغة استضافة كأس العالم في 2026؛ بحيث تضم 48 منتخبا وطنيا.
الدوحة - سبوتنيك. وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي: "هنا رأينا مباريات مذهلة".
وأضاف "الصيغة الحالية ناجحة، ونحتاج إلى التفكير في ضوء التوسع، إلى 48 فريقا، أي الصيغة: 12 إلى 4، أو 16 إلى 3، ستكون أفضل. سنناقش هذا في مجلس الفيفا القادم".
ويدور الحديث حول مشاركة 48 فريقا في تصفيات مونديال 2026، بدلا من 32، كما هو الحال في مونديال قطر.
وفي عام 2017، وافقت الفيفا على صيغة يتم فيها تقسيم 48 فريقا مشاركاً إلى 16 مجموعة، من ثلاثة فرق لكل منها.
ووصف إنفانتينو، بطولة كأس العالم الحالية في قطر، بأنها الأفضل في التاريخ.
ويدور الحديث حول مشاركة 48 فريقا في تصفيات مونديال 2026، بدلا من 32، كما هو الحال في مونديال قطر.
وفي عام 2017، وافقت الفيفا على صيغة يتم فيها تقسيم 48 فريقا مشاركاً إلى 16 مجموعة، من ثلاثة فرق لكل منها.
ووصف إنفانتينو، بطولة كأس العالم الحالية في قطر، بأنها الأفضل في التاريخ.