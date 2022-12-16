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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221216/فيفا-يعتزم-زيادة-عدد-المنتخبات-في-بطولة-كأس-العالم-2026-1071264744.html
"فيفا" يعتزم زيادة عدد المنتخبات في بطولة كأس العالم 2026
"فيفا" يعتزم زيادة عدد المنتخبات في بطولة كأس العالم 2026
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي مستعد لمراجعة صيغة استضافة كأس العالم في 2026؛ بحيث تضم 48 منتخبا... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T13:27+0000
2022-12-16T13:27+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منوعات
مجتمع
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الدوحة - سبوتنيك. وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي: "هنا رأينا مباريات مذهلة".وأضاف "الصيغة الحالية ناجحة، ونحتاج إلى التفكير في ضوء التوسع، إلى 48 فريقا، أي الصيغة: 12 إلى 4، أو 16 إلى 3، ستكون أفضل. سنناقش هذا في مجلس الفيفا القادم".ويدور الحديث حول مشاركة 48 فريقا في تصفيات مونديال 2026، بدلا من 32، كما هو الحال في مونديال قطر.وفي عام 2017، وافقت الفيفا على صيغة يتم فيها تقسيم 48 فريقا مشاركاً إلى 16 مجموعة، من ثلاثة فرق لكل منها.ووصف إنفانتينو، بطولة كأس العالم الحالية في قطر، بأنها الأفضل في التاريخ.
https://sputnikarabic.ae/20221216/رئيس-الفيفا-يصف-مونديال-قطر-بـالأفضل-في-التاريخ-وهو-نفس-وصفه-لمونديال-روسيا-1071262066.html
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رياضة, منوعات, مجتمع
رياضة, منوعات, مجتمع

"فيفا" يعتزم زيادة عدد المنتخبات في بطولة كأس العالم 2026

13:27 GMT 16.12.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYSرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، يعقد مؤتمرا صحفيا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الدوحة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو، يعقد مؤتمرا صحفيا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الدوحة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي مستعد لمراجعة صيغة استضافة كأس العالم في 2026؛ بحيث تضم 48 منتخبا وطنيا.
الدوحة - سبوتنيك. وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي: "هنا رأينا مباريات مذهلة".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس فيفا، جياني إنفانتينو، يستمعان إلى النشيد الوطني قبل مباراة المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
رئيس "الفيفا" يصف مونديال قطر بـ"الأفضل في التاريخ" وهو نفس وصفه لمونديال روسيا
12:12 GMT
وأضاف "الصيغة الحالية ناجحة، ونحتاج إلى التفكير في ضوء التوسع، إلى 48 فريقا، أي الصيغة: 12 إلى 4، أو 16 إلى 3، ستكون أفضل. سنناقش هذا في مجلس الفيفا القادم".

ويدور الحديث حول مشاركة 48 فريقا في تصفيات مونديال 2026، بدلا من 32، كما هو الحال في مونديال قطر.

وفي عام 2017، وافقت الفيفا على صيغة يتم فيها تقسيم 48 فريقا مشاركاً إلى 16 مجموعة، من ثلاثة فرق لكل منها.

ووصف إنفانتينو، بطولة كأس العالم الحالية في قطر، بأنها الأفضل في التاريخ.
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