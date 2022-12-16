https://sputnikarabic.ae/20221216/في-يومها-العالمي-5-حقائق-عن-اللغة-العربية-1071263427.html
في يومها العالمي... 5 حقائق عن اللغة العربية
في يومها العالمي... 5 حقائق عن اللغة العربية
اعتمدت الأمم المتحدة يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام للاحتفال باللغة العربية، والتي تعد من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وذلك لزيادة الوعي بتاريخ... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T12:33+0000
2022-12-16T12:33+0000
2022-12-16T13:01+0000
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اعتمدت الأمم المتحدة يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام للاحتفال باللغة العربية، والتي تعد من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وذلك لزيادة الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها وقيمتها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
في يومها العالمي... 5 حقائق عن اللغة العربية
12:33 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 13:01 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
اعتمدت الأمم المتحدة يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام للاحتفال باللغة العربية، والتي تعد من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وذلك لزيادة الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها وقيمتها.
اعتمدت الأمم المتحدة يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام للاحتفال باللغة العربية، والتي تعد من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وذلك لزيادة الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها وقيمتها.