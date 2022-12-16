https://sputnikarabic.ae/20221216/لأول-مرة-في-تاريخهاالجماهير-الإنجليزية-تعود-من-مونديال-قطر-دون-حوادث-اعتقال-1071257267.html
لأول مرة في تاريخها...الجماهير الإنجليزية تعود من مونديال قطر دون حوادث اعتقال
لأول مرة في تاريخها...الجماهير الإنجليزية تعود من مونديال قطر دون حوادث اعتقال
سجلت الجماهير الإنجليزية رقما تاريخيا إيجابيا لأول مرة يحدث في تاريخ مؤازارتها لمنتخب بلادها في كؤوس العالم. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T09:35+0000
2022-12-16T09:35+0000
2022-12-16T09:50+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وبحسب تقرير لصحيفة "ميرور" فقد أكد مسؤول في الشرطة البريطانية أنه لم يتم القبض على أي من مشجعي منتخب إنجلترا في كأس العالم.وقال روبرتس في تقرير إن طوال مشاركة إنجلترا وويلز في كأس العالم في قطر لم تكن هناك حوادث تتطلب تدخل رجال الأمن أو توقيف مواطنين بريطانيين لأي سبب، مضيفا "كان سلوك جماهير إنجلترا وويلز في قطر مثاليا للغاية".مضيفا أنه تواجد حوالي 3 آلاف مشجع في دوري المجموعات بالإضافة لسفر 3500 مشجع آخر في الأدوار الإقصائية.مشيرا إلى أن الأجواء في البطولة كانت حماسية وودية وسيكون من الرائع رؤية هذا يتكرر في مباريات الدوري الإنجليزي في باقي مباريات الموسم.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
لأول مرة في تاريخها...الجماهير الإنجليزية تعود من مونديال قطر دون حوادث اعتقال
09:35 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
سجلت الجماهير الإنجليزية رقما تاريخيا إيجابيا لأول مرة يحدث في تاريخ مؤازارتها لمنتخب بلادها في كؤوس العالم.
وبحسب تقرير لصحيفة "ميرور"
فقد أكد مسؤول في الشرطة البريطانية أنه لم يتم القبض على أي من مشجعي منتخب إنجلترا في كأس العالم.
وأشاد مارك روبرتس، رئيس وحدة شرطة كرة القدم في بريطانيا، أن الجماهير الإنجليزية التي ذهبت إلى قطر، عادت دون حادث اعتقال واحد لأول مرة في تاريخ الجماهير الإنجليزية المعروفة بحماسها، ومشيرا إلى أن الإجراءات بشأن مبيعات الكحول ساهمت بعدم وجود حوادث اعتقال.
وقال روبرتس في تقرير إن طوال مشاركة إنجلترا وويلز في كأس العالم في قطر لم تكن هناك حوادث تتطلب تدخل رجال الأمن أو توقيف مواطنين بريطانيين لأي سبب، مضيفا "كان سلوك جماهير إنجلترا وويلز في قطر مثاليا للغاية".
مضيفا أنه تواجد حوالي 3 آلاف مشجع في دوري المجموعات بالإضافة لسفر 3500 مشجع آخر في الأدوار الإقصائية.
مشيرا إلى أن الأجواء في البطولة كانت حماسية وودية وسيكون من الرائع رؤية هذا يتكرر في مباريات الدوري الإنجليزي في باقي مباريات الموسم.