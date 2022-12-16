"لوك أويل" الروسية تسعى لتعزيز تواجدها في مصر باستثمارات جديدة
09:25 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 16.12.2022)
© Sputnik . Igor Zaremboجهاز حفر بحري تابع لشركة "لوك أويل"
© Sputnik . Igor Zarembo
بحث وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الجمعة، في القاهرة، مع نائب رئيس شركة "لوك أويل" الروسية، إيفان رومانوفسكي، استثمارات الشركة في مصر، وخططها المستقبلية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير المصري اليوم نائب رئيس شركة "لوك أويل" لشؤون الأميركيتين وأفريقيا وأوروبا، إيفان رومانوفسكي.
https://t.co/X8lJaTRvMK— Ministry of Petroleum & Mineral Resources - Egypt (@MOPEgypt) December 16, 2022
وزير البترول والثروة المعدنية يبحث تعزيز أنشطة لوك أويل فى مصر pic.twitter.com/2yYSdT32nC
وخلال اللقاء، بحث الجانبان الاستثمارات الحالية للشركة في عدد من مناطق الامتياز للبحث عن البترول والغاز فى مصر بالصحراء الشرقية والغربية وخطط عملها المستقبلية.
كما تم مناقشة فرص تعزيز أنشطة واستثمارات الشركة في ظل اهتمامها بالتوسع في مناطق امتياز جديدة.
وأكد الملا، خلال اللقاء، على أن "علاقات التعاون والشراكة بين قطاع البترول و"لوك أويل" ممتدة منذ فترة طويلة وشهدت تحقيق نجاحات مشتركة"، مشيرا" إلى "وجود العديد من الفرص الواعدة والمحفزة للشركة لتعزيز أنشطتها في البحث عن البترول والغاز بمناطق امتياز جديدة".
وأكد الملا، خلال اللقاء، على أن "علاقات التعاون والشراكة بين قطاع البترول و"لوك أويل" ممتدة منذ فترة طويلة وشهدت تحقيق نجاحات مشتركة"، مشيرا" إلى "وجود العديد من الفرص الواعدة والمحفزة للشركة لتعزيز أنشطتها في البحث عن البترول والغاز بمناطق امتياز جديدة".
من جانبه، استعرض رومانوفسكي خطط وبرامج العمل المنفذة من جانب الشركة والتي تشمل مناطق امتيازها الثلاث في مصر، مؤكداً أن "لوك أويل" تسعى لتعزيز تواجدها في مصر من خلال استثمارات جديدة.
كما تطرق رومانوفسكي إلى بعض مجالات التعاون المقترحة والتي شملت نشاط "لوك أويل" في مجال تصنيع الطلمبات الكهربائية الغاطسة "إي إس بي" المستخدمة في مشروعات البترول والغاز.
كما تطرق رومانوفسكي إلى بعض مجالات التعاون المقترحة والتي شملت نشاط "لوك أويل" في مجال تصنيع الطلمبات الكهربائية الغاطسة "إي إس بي" المستخدمة في مشروعات البترول والغاز.