عربي
السلطات الروسية: الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على القرم صنعتها شركة أمريكية
https://sputnikarabic.ae/20221216/لوك-أويل-الروسية-تسعى-لتعزيز-تواجدها-في-مصر-باستثمارات-جديدة-1071257028.html
"لوك أويل" الروسية تسعى لتعزيز تواجدها في مصر باستثمارات جديدة
"لوك أويل" الروسية تسعى لتعزيز تواجدها في مصر باستثمارات جديدة
بحث وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الجمعة، في القاهرة، مع نائب رئيس شركة "لوك أويل" الروسية، إيفان رومانوفسكي، استثمارات الشركة في مصر، وخططها... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T09:25+0000
2022-12-16T09:45+0000
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101406/07/1014060732_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea477453731b2427f86448a61047962e.jpg
جاء ذلك خلال استقبال الوزير المصري اليوم نائب رئيس شركة "لوك أويل" لشؤون الأميركيتين وأفريقيا وأوروبا، إيفان رومانوفسكي.وخلال اللقاء، بحث الجانبان الاستثمارات الحالية للشركة في عدد من مناطق الامتياز للبحث عن البترول والغاز فى مصر بالصحراء الشرقية والغربية وخطط عملها المستقبلية.كما تم مناقشة فرص تعزيز أنشطة واستثمارات الشركة في ظل اهتمامها بالتوسع في مناطق امتياز جديدة.وأكد الملا، خلال اللقاء، على أن "علاقات التعاون والشراكة بين قطاع البترول و"لوك أويل" ممتدة منذ فترة طويلة وشهدت تحقيق نجاحات مشتركة"، مشيرا" إلى "وجود العديد من الفرص الواعدة والمحفزة للشركة لتعزيز أنشطتها في البحث عن البترول والغاز بمناطق امتياز جديدة".من جانبه، استعرض رومانوفسكي خطط وبرامج العمل المنفذة من جانب الشركة والتي تشمل مناطق امتيازها الثلاث في مصر، مؤكداً أن "لوك أويل" تسعى لتعزيز تواجدها في مصر من خلال استثمارات جديدة.كما تطرق رومانوفسكي إلى بعض مجالات التعاون المقترحة والتي شملت نشاط "لوك أويل" في مجال تصنيع الطلمبات الكهربائية الغاطسة "إي إس بي" المستخدمة في مشروعات البترول والغاز.
https://sputnikarabic.ae/20221025/وزير-البترول-المصري-يؤكد-لـ-سبوتنيك-تطلع-بلاده-لزيادة-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-الغاز-1069481508.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101406/07/1014060732_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3a858acd7d723160ac15090e9305072.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد

"لوك أويل" الروسية تسعى لتعزيز تواجدها في مصر باستثمارات جديدة

09:25 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 16.12.2022)
© Sputnik . Igor Zaremboجهاز حفر بحري تابع لشركة "لوك أويل"
جهاز حفر بحري تابع لشركة لوك أويل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
تابعنا عبرTelegram
بحث وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الجمعة، في القاهرة، مع نائب رئيس شركة "لوك أويل" الروسية، إيفان رومانوفسكي، استثمارات الشركة في مصر، وخططها المستقبلية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير المصري اليوم نائب رئيس شركة "لوك أويل" لشؤون الأميركيتين وأفريقيا وأوروبا، إيفان رومانوفسكي.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان الاستثمارات الحالية للشركة في عدد من مناطق الامتياز للبحث عن البترول والغاز فى مصر بالصحراء الشرقية والغربية وخطط عملها المستقبلية.
كما تم مناقشة فرص تعزيز أنشطة واستثمارات الشركة في ظل اهتمامها بالتوسع في مناطق امتياز جديدة.

وأكد الملا، خلال اللقاء، على أن "علاقات التعاون والشراكة بين قطاع البترول و"لوك أويل" ممتدة منذ فترة طويلة وشهدت تحقيق نجاحات مشتركة"، مشيرا" إلى "وجود العديد من الفرص الواعدة والمحفزة للشركة لتعزيز أنشطتها في البحث عن البترول والغاز بمناطق امتياز جديدة".
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري والمهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
وزير البترول المصري يؤكد لـ "سبوتنيك" تطلع بلاده لزيادة التعاون مع روسيا في مجال الغاز.. فيديو
25 أكتوبر, 20:57 GMT
من جانبه، استعرض رومانوفسكي خطط وبرامج العمل المنفذة من جانب الشركة والتي تشمل مناطق امتيازها الثلاث في مصر، مؤكداً أن "لوك أويل" تسعى لتعزيز تواجدها في مصر من خلال استثمارات جديدة.

كما تطرق رومانوفسكي إلى بعض مجالات التعاون المقترحة والتي شملت نشاط "لوك أويل" في مجال تصنيع الطلمبات الكهربائية الغاطسة "إي إس بي" المستخدمة في مشروعات البترول والغاز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала