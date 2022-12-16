عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221216/ماكرون-يعتزم-الاتصال-ببوتين-فور-الانتهاء-من-صياغة-اتفاق-سحب-الأسلحة-من-محيط-محطة-زابوروجيه-1071250369.html
ماكرون يعتزم الاتصال ببوتين فور الانتهاء من صياغة اتفاق سحب الأسلحة من محيط محطة زابوروجيه
ماكرون يعتزم الاتصال ببوتين فور الانتهاء من صياغة اتفاق سحب الأسلحة من محيط محطة زابوروجيه
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، فور الانتهاء من صياغة اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية حول سحب الأسلحة من محيط محطة... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T05:50+0000
2022-12-16T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104366/94/1043669465_0:0:2635:1483_1920x0_80_0_0_1da0e2d7c3e086991fa0b12e253dc985.jpg
بروكسل - سبوتنيك. وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الخميس: "نواصل العمل مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وتوصلنا عمليا إلى اتفاق حول سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة من محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضاف الرئيس الفرنسي: "في اللحظة التي يصبح فيها هذا الاتفاق جاهزا، سأتصل ببوتين لمحاولة إتمام هذه الاتفاقية".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيه الذرية لأي طرف ثالث، أو رفع السيطرة الروسية عنها لأنها على أرض أصبحت روسية.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف،على مدى ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221213/غروسي-تم-إحراز-تقدم-بشأن-المنطقة-الآمنة-حول-محطة-زابوروجيه-1071174633.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104366/94/1043669465_0:0:2635:1977_1920x0_80_0_0_68469f89d67ef3dd0a860456497dc7ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, العالم, أخبار أوكرانيا

ماكرون يعتزم الاتصال ببوتين فور الانتهاء من صياغة اتفاق سحب الأسلحة من محيط محطة زابوروجيه

05:50 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 06:10 GMT 16.12.2022)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، فور الانتهاء من صياغة اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية حول سحب الأسلحة من محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
بروكسل - سبوتنيك. وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الخميس: "نواصل العمل مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وتوصلنا عمليا إلى اتفاق حول سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة من محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
غروسي: تم إحراز تقدم بشأن المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه
13 ديسمبر, 18:46 GMT
وأضاف الرئيس الفرنسي: "في اللحظة التي يصبح فيها هذا الاتفاق جاهزا، سأتصل ببوتين لمحاولة إتمام هذه الاتفاقية".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيه الذرية لأي طرف ثالث، أو رفع السيطرة الروسية عنها لأنها على أرض أصبحت روسية.
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف،على مدى ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала