https://sputnikarabic.ae/20221216/مبعوث-صيني-بكين-تعارض-تسييس-واستغلال-قضايا-مكافحة-الإرهاب-1071258654.html
مبعوث صيني: بكين تعارض تسييس واستغلال قضايا مكافحة الإرهاب
مبعوث صيني: بكين تعارض تسييس واستغلال قضايا مكافحة الإرهاب
قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، إن بكين تعرب عن معارضتها تسييس واستغلال قضايا مكافحة الإرهاب وازدواجية المعايير والنهج الانتقائي. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T10:05+0000
2022-12-16T10:05+0000
2022-12-16T10:05+0000
الصين
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_18b9de543874ef1d4400073d21d34037.jpg
وأضاف جيون، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تبني نهج عالمي لمكافحة الإرهاب، أن الإرهاب يمثل تحديا عالميا ولا تملك أي دولة القدرة على مواجهته بمفردها، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وتابع أنه "يتعين على جميع الدول أن تدرك أنها بمثابة مجتمع أمن مشترك، وأن من مصلحتها المشتركة التنفيذ الشامل لجميع قرارات مكافحة الإرهاب الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ومكافحة جميع المنظمات الإرهابية والأفراد الإرهابيين المدرجين على قائمة مجلس الأمن".وأشار المبعوث الصيني إلى أن بلاده تأسف بشدة على أن بعض الدول تراجعت عن قضايا الإرهاب في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن "تسييس واستغلال قضايا الإرهاب وممارسة معايير مزدوجة أو نهج انتقائي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق الضرر بالنفس والآخرين، وسيقوض التعاون العالمي الشامل لمكافحة الإرهاب".وشدد جيون على أنه "يتعين على جميع الأطراف في مواجهة التهديد المشترك للإرهاب، أن تتخلى عن الحسابات الجيوسياسية والتحيز الأيديولوجي، وأن تعمل بجدية لتكثيف التعاون العملي بشأن مكافحة الإرهاب في المجال القضائي وغيره من المجالات، وأن تدعم الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة، وأن تسرع بالمفاوضات بشأن الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20221214/أمريكا-تضع-شركة-صينية-على-القائمة-السوداء-مع-تصاعد-الخلاف-التجاري-بين-البلدين-1071203172.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_563751bc7613648319ed6ed2a4f892eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم
مبعوث صيني: بكين تعارض تسييس واستغلال قضايا مكافحة الإرهاب
تابعنا عبر
قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، إن بكين تعرب عن معارضتها تسييس واستغلال قضايا مكافحة الإرهاب وازدواجية المعايير والنهج الانتقائي.
وأضاف جيون، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن
الدولي، لمناقشة تبني نهج عالمي لمكافحة الإرهاب، أن الإرهاب يمثل تحديا عالميا ولا تملك أي دولة القدرة على مواجهته بمفردها، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وتابع أنه "يتعين على جميع الدول أن تدرك أنها بمثابة مجتمع أمن مشترك، وأن من مصلحتها المشتركة التنفيذ الشامل لجميع قرارات مكافحة الإرهاب الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ومكافحة جميع المنظمات الإرهابية والأفراد الإرهابيين المدرجين على قائمة مجلس الأمن".
وأشار المبعوث الصيني إلى أن بلاده تأسف بشدة على أن بعض الدول تراجعت عن قضايا الإرهاب في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن "تسييس واستغلال قضايا الإرهاب وممارسة معايير مزدوجة أو نهج انتقائي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق الضرر بالنفس والآخرين، وسيقوض التعاون العالمي الشامل لمكافحة الإرهاب".
وشدد جيون على أنه "يتعين على جميع الأطراف في مواجهة التهديد المشترك للإرهاب، أن تتخلى عن الحسابات الجيوسياسية والتحيز الأيديولوجي، وأن تعمل بجدية لتكثيف التعاون العملي بشأن مكافحة الإرهاب
في المجال القضائي وغيره من المجالات، وأن تدعم الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة، وأن تسرع بالمفاوضات بشأن الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي".