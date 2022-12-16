https://sputnikarabic.ae/20221216/مبعوث-صيني-بكين-تعارض-تسييس-واستغلال-قضايا-مكافحة-الإرهاب-1071258654.html

مبعوث صيني: بكين تعارض تسييس واستغلال قضايا مكافحة الإرهاب

مبعوث صيني: بكين تعارض تسييس واستغلال قضايا مكافحة الإرهاب

قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، إن بكين تعرب عن معارضتها تسييس واستغلال قضايا مكافحة الإرهاب وازدواجية المعايير والنهج الانتقائي. 16.12.2022, سبوتنيك عربي

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وأضاف جيون، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تبني نهج عالمي لمكافحة الإرهاب، أن الإرهاب يمثل تحديا عالميا ولا تملك أي دولة القدرة على مواجهته بمفردها، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وتابع أنه "يتعين على جميع الدول أن تدرك أنها بمثابة مجتمع أمن مشترك، وأن من مصلحتها المشتركة التنفيذ الشامل لجميع قرارات مكافحة الإرهاب الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ومكافحة جميع المنظمات الإرهابية والأفراد الإرهابيين المدرجين على قائمة مجلس الأمن".وأشار المبعوث الصيني إلى أن بلاده تأسف بشدة على أن بعض الدول تراجعت عن قضايا الإرهاب في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن "تسييس واستغلال قضايا الإرهاب وممارسة معايير مزدوجة أو نهج انتقائي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق الضرر بالنفس والآخرين، وسيقوض التعاون العالمي الشامل لمكافحة الإرهاب".وشدد جيون على أنه "يتعين على جميع الأطراف في مواجهة التهديد المشترك للإرهاب، أن تتخلى عن الحسابات الجيوسياسية والتحيز الأيديولوجي، وأن تعمل بجدية لتكثيف التعاون العملي بشأن مكافحة الإرهاب في المجال القضائي وغيره من المجالات، وأن تدعم الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة، وأن تسرع بالمفاوضات بشأن الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي".

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