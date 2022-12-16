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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221216/مدرب-المنتخب-المغربي-يصف-مباراة-المركز-الثالث-في-كأس-العالم-2022-أمام-كرواتيا-بـالحمقاء-والأسوأ-1071280624.html
مدرب المنتخب المغربي يصف مباراة المركز الثالث في كأس العالم 2022 أمام كرواتيا بـ"الحمقاء والأسوأ"
مدرب المنتخب المغربي يصف مباراة المركز الثالث في كأس العالم 2022 أمام كرواتيا بـ"الحمقاء والأسوأ"
وصف مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، المباراة التي سيخوضها منتخبه أمام نظيره الكرواتي، غدا السبت، للمنافسة على المركز الثالث في بطولة كأس العالم... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T20:43+0000
2022-12-16T20:43+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وقال، اليوم الجمعة: "بكل صراحة، هذا اللقاء التصنيفي يزعجني بعض الشيء، دائما ما يكون الأمر معقدا، سواء كان بالنسبة لنا أو لكرواتيا، بعد خيبة خسارة نصف النهائي، أنت مضطر بعد يومين لخوض مباراة، إنها مباراة حمقاء سواء كنا في المركز الثالث أو الرابع"، وفقا لقناة "العربية".وأردف: "أعتقد أنها أسوأ مباراة من الممكن أن نلعبها، لكن ما زلنا متحمسين لخوضها رغم شعور الخيبة".وأضاف: "بطبيعة الحال، كنا نفضّل أن نكون في النهائي، لكن هناك المركز الثالث الذي يتوجب علينا اللعب من أجله، ونريد أن ننهي البطولة على منصة التتويج".وسيلعب المنتخب المغربي مباراة تحديد المركز الثالث، غدا السبت، على استاد خليفة الدولي ضد كرواتيا التي تعادل معها سلبا في الجولة الأولى من دور المجموعات.وأنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي، يوم الأربعاء الماضي، عندما تغلب عليه بهدفين، ليبلغ المباراة النهائية الثانية تواليا والرابعة في تاريخه.وسجل ثيو هرنانديز (5) والبديل راندال كولو مواني (79) هدفي فرنسا، التي تلتقي في المباراة النهائية، الأحد المقبل الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب لوسيل مع الأرجنتين.
https://sputnikarabic.ae/20221215/المنتخب-الفرنسي-يصاب-بنزلة-برد-قبل-نهائي-كأس-العالم-2022-1071235636.html
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أخبار المغرب اليوم, رياضة, مجتمع
أخبار المغرب اليوم, رياضة, مجتمع

مدرب المنتخب المغربي يصف مباراة المركز الثالث في كأس العالم 2022 أمام كرواتيا بـ"الحمقاء والأسوأ"

20:43 GMT 16.12.2022
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
© AP Photo / Luca Bruno
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وصف مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، المباراة التي سيخوضها منتخبه أمام نظيره الكرواتي، غدا السبت، للمنافسة على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022، بأنها "أسوأ مباراة يمكن أن نلعبها".‏
وقال، اليوم الجمعة: "بكل صراحة، هذا اللقاء التصنيفي يزعجني بعض الشيء، دائما ما يكون الأمر معقدا، سواء كان بالنسبة لنا أو لكرواتيا، بعد خيبة خسارة نصف النهائي، أنت مضطر بعد يومين لخوض مباراة، إنها مباراة حمقاء سواء كنا في المركز الثالث أو الرابع"، وفقا لقناة "العربية".
وأردف: "أعتقد أنها أسوأ مباراة من الممكن أن نلعبها، لكن ما زلنا متحمسين لخوضها رغم شعور الخيبة".
وأضاف: "بطبيعة الحال، كنا نفضّل أن نكون في النهائي، لكن هناك المركز الثالث الذي يتوجب علينا اللعب من أجله، ونريد أن ننهي البطولة على منصة التتويج".
منتخب فرنسا بعد الفوز على إنجلترا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
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المنتخب الفرنسي يصاب بنزلة برد قبل نهائي كأس العالم 2022‏
أمس, 14:23 GMT
واعترف وليد الركراكي أن بلوغ المنتخب المغربي المركز الثالث في مونديال قطر 2022 "سيكون صعبا بسبب الإرهاق، فضلا عن العائق الذهني الذي يتوجب علينا تجاوزه، ونحن نعلم أن منتخب كرواتيا يريد أيضا أن يختتم البطولة وهو في المركز الثالث".
وسيلعب المنتخب المغربي مباراة تحديد المركز الثالث، غدا السبت، على استاد خليفة الدولي ضد كرواتيا التي تعادل معها سلبا في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وأنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي، يوم الأربعاء الماضي، عندما تغلب عليه بهدفين، ليبلغ المباراة النهائية الثانية تواليا والرابعة في تاريخه.
وسجل ثيو هرنانديز (5) والبديل راندال كولو مواني (79) هدفي فرنسا، التي تلتقي في المباراة النهائية، الأحد المقبل الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ملعب لوسيل مع الأرجنتين.
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