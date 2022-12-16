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تعرض مدير البيت الثقافي الروسي في أفريقيا الوسطى لمحاولة اغتيال
https://sputnikarabic.ae/20221216/مدير-البيت-الثقافي-الروسي-في-أفريقيا-يتعرض-لمحاولة-اغتيال-1071261029.html
تعرض مدير البيت الثقافي الروسي في أفريقيا الوسطى لمحاولة اغتيال
تعرض مدير البيت الثقافي الروسي في أفريقيا الوسطى لمحاولة اغتيال
أعلن الملحق الإعلامي بسفارة روسيا في بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، اليوم الجمعة، عن نقل مدير البيت الثقافي الروسي دميتري سيتي إلى المستشفى عقب تعرضه لمحاولة... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T11:20+0000
2022-12-16T11:30+0000
روسيا
العالم
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وقال الملحق الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "جرت محاولة اغتيال ضد مدير البيت الروسي دميتري سيتي صباح اليوم، هو الآن في المستشفى".وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار وحالات العنف ضد البعات الاجنبية حيث قالت الأمم المتحدة، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن جنديا مغربيا يخدم في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وسط أفريقيا التي مزقتها الحرب، قتل خلال هجوم على قاعدة جوية.وأعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية، يوم أمس الخميس، خروج آخر جندي فرنسي من أفريقيا الوسطى، ضمن المهمة اللوجيستية في هذه الدولة الأفريقية.وقالت هيئة الأركان الفرنسية في بيان: " اليوم 15 كانون الأول/ ديسمبر غادر آخر جندي فرنسي ضمن المهمة اللوجستية في جمهورية أفريقيا الوسطى على متن طائرة عسكرية متجهة إلى باريس".
https://sputnikarabic.ae/20221023/أفريقيا-الوسطى-تؤكد-دعمها-لروسيا-وتتحدث-عن-مستوى-متطور-من-العلاقات-مع-موسكو-1069368112.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

تعرض مدير البيت الثقافي الروسي في أفريقيا الوسطى لمحاولة اغتيال

11:20 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 16.12.2022)
© AFP 2022 / Edouard Dropsyمشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى.
مشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / Edouard Dropsy
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أعلن الملحق الإعلامي بسفارة روسيا في بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، اليوم الجمعة، عن نقل مدير البيت الثقافي الروسي دميتري سيتي إلى المستشفى عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.
وقال الملحق الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "جرت محاولة اغتيال ضد مدير البيت الروسي دميتري سيتي صباح اليوم، هو الآن في المستشفى".
وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار وحالات العنف ضد البعات الاجنبية حيث قالت الأمم المتحدة، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن جنديا مغربيا يخدم في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وسط أفريقيا التي مزقتها الحرب، قتل خلال هجوم على قاعدة جوية.
رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
أفريقيا الوسطى تؤكد دعمها لروسيا وتتحدث عن مستوى متطور من العلاقات مع موسكو
23 أكتوبر, 06:38 GMT
وأعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية، يوم أمس الخميس، خروج آخر جندي فرنسي من أفريقيا الوسطى، ضمن المهمة اللوجيستية في هذه الدولة الأفريقية.
وقالت هيئة الأركان الفرنسية في بيان: " اليوم 15 كانون الأول/ ديسمبر غادر آخر جندي فرنسي ضمن المهمة اللوجستية في جمهورية أفريقيا الوسطى على متن طائرة عسكرية متجهة إلى باريس".
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