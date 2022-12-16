https://sputnikarabic.ae/20221216/مدير-البيت-الثقافي-الروسي-في-أفريقيا-يتعرض-لمحاولة-اغتيال-1071261029.html

تعرض مدير البيت الثقافي الروسي في أفريقيا الوسطى لمحاولة اغتيال

تعرض مدير البيت الثقافي الروسي في أفريقيا الوسطى لمحاولة اغتيال

أعلن الملحق الإعلامي بسفارة روسيا في بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، اليوم الجمعة، عن نقل مدير البيت الثقافي الروسي دميتري سيتي إلى المستشفى عقب تعرضه لمحاولة... 16.12.2022, سبوتنيك عربي

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روسيا

العالم

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وقال الملحق الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "جرت محاولة اغتيال ضد مدير البيت الروسي دميتري سيتي صباح اليوم، هو الآن في المستشفى".وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار وحالات العنف ضد البعات الاجنبية حيث قالت الأمم المتحدة، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن جنديا مغربيا يخدم في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وسط أفريقيا التي مزقتها الحرب، قتل خلال هجوم على قاعدة جوية.وأعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية، يوم أمس الخميس، خروج آخر جندي فرنسي من أفريقيا الوسطى، ضمن المهمة اللوجيستية في هذه الدولة الأفريقية.وقالت هيئة الأركان الفرنسية في بيان: " اليوم 15 كانون الأول/ ديسمبر غادر آخر جندي فرنسي ضمن المهمة اللوجستية في جمهورية أفريقيا الوسطى على متن طائرة عسكرية متجهة إلى باريس".

https://sputnikarabic.ae/20221023/أفريقيا-الوسطى-تؤكد-دعمها-لروسيا-وتتحدث-عن-مستوى-متطور-من-العلاقات-مع-موسكو-1069368112.html

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