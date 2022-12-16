https://sputnikarabic.ae/20221216/مسؤول-أمريكي-تسرب-النفط-في-خط-أنابيب-كيستون-بولاية-كانساس-لم-يتسبب-في-أي-مشاكل-تتعلق-بالصحة-العامة-1071250857.html

مسؤول أمريكي: تسرب النفط في خط أنابيب كيستون بولاية كانساس لم يتسبب في أي مشاكل تتعلق بالصحة العامة

مسؤول أمريكي: تسرب النفط في خط أنابيب كيستون بولاية كانساس لم يتسبب في أي مشاكل تتعلق بالصحة العامة

أكد مسؤول أمريكي لوكالة "سبوتنيك" أن تسرب النفط من خط أنابيب كيستون بولاية كانساس لم يتسبب في أي مشاكل تتعلق بالصحة العامة. 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T06:30+0000

2022-12-16T06:30+0000

2022-12-16T06:33+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لتصريحاته قال مفوض مقاطعة واشنطن ديفيد ويلبرانت لوكالة "سبوتنيك"، إن تسرب النفط في خط أنابيب كيستون في ولاية كانساس حاليًا لا يتسبب في أي مشكلة تتعلق بالصحة العامة، لافتا إلى أن هناك قلقا بشأن العواقب المحتملة طويلة المدى التي قد يتسبب فيها التسرب.وقال ويلبرانت: "لا توجد مشكلات تتعلق بالصحة العامة في هذه المرحلة، وتبذل شركة تي سي إنرجي جهودًا رائعة لتصحيح بعض الأضرار البسيطة في أقرب وقت ممكن، أنا متأكد من أن هناك مخاوف طويلة الأجل، لكنني أعتقد أن كل ما يمكن القيام به يتم القيام به في هذه المرحلة".يشار إلى أنه في الـ7 من ديسمبر/ كانون الأول، الجاري، تسرب ما يقرب من 14000 برميل من النفط من خط أنابيب كيستون في مقاطعة واشنطن كانساس، وفقًا لشركة تطوير خط الأنابيب تي سي إنرجي.وفيما لفتت الشركة إلى أن سبب التسرب غير معروف، وأنها تواصل التحقيق وإصلاح الجزء التالف من خط الأنابيب، قال منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة واشنطن راندي هوبارد سبوتنيك إن الصحة العامة لم تتأثر بالتسرب النفطي لأن نقطة الضعف في الخط لا تتصل بمصدر لمياه الشرب للمجتمع.قالت وكالة حماية البيئة الأمريكية في بيان صحفي يوم الخميس إن النفط المتسرب من خط الأنابيب الممزق كان عبارة عن بيتومين مخفف، وهو نفط خام ثقيل، والذي قد يكون من الصعب استعادته لأنه يميل إلى الغرق في الماء بدلاً من الطفو على السطح. وقالت الوكالة إن الطقس البارد القادم قد يؤثر أيضًا على جهود التعافي.وينقل خط أنابيب كيستون 622 ألف برميل من النفط يوميًا من ألبرتا بكندا إلى مصافي التكرير في إلينوي وأوكلاهوما وتكساس.

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