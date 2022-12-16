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مصدر في الاتحاد الأوروبي: الاتحاد ليس لديه أي خطط لفرض سقف أسعار الغاز الروسي
مصدر في الاتحاد الأوروبي: الاتحاد ليس لديه أي خطط لفرض سقف أسعار الغاز الروسي
قال مصدر من الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" إن الاتحاد ليس لديه خطط لفرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي في المستقبل القريب، ولا يناقش القضية حتى على المستوى... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T04:05+0000
2022-12-16T04:05+0000
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بروكسل - سبوتنيك. وقال المصدر "إن الحظر على واردات الغاز الروسي، بنفس شكل الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي كجزء من [إجراءاته] التقييدية ضد روسيا، غير وارد".على الرغم من أن بعض الدول الأعضاء تناقش سقف أسعار واردات الغاز الروسي، إلا أنه لا توجد مثل هذه المحادثات على مستوى الاتحاد، وفقًا للمصدر.وأضاف المصدر: "لا توجد نية لدى المفوضية [الأوروبية] للضغط من أجل مثل هذا القرار في المستقبل القريب، لذا فإن هذه المحادثات ليست سوى محادثات استكشافية في هذه المرحلة".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن في مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتمكن من الاتفاق على سقف لأسعار الغاز ، وتتواصل المناقشات بشكل ثنائي.ويسعى وزراء الطاقة في أوروبا، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي، إذ يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم

مصدر في الاتحاد الأوروبي: الاتحاد ليس لديه أي خطط لفرض سقف أسعار الغاز الروسي

04:05 GMT 16.12.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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قال مصدر من الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" إن الاتحاد ليس لديه خطط لفرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي في المستقبل القريب، ولا يناقش القضية حتى على المستوى الدولي.
بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
إسبانيا تسعى إلى إقناع ألمانيا وهولندا بالموافقة على خفض سقف أسعار الغاز
أمس, 10:16 GMT
بروكسل - سبوتنيك. وقال المصدر "إن الحظر على واردات الغاز الروسي، بنفس شكل الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي كجزء من [إجراءاته] التقييدية ضد روسيا، غير وارد".
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
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على الرغم من أن بعض الدول الأعضاء تناقش سقف أسعار واردات الغاز الروسي، إلا أنه لا توجد مثل هذه المحادثات على مستوى الاتحاد، وفقًا للمصدر.
وأضاف المصدر: "لا توجد نية لدى المفوضية [الأوروبية] للضغط من أجل مثل هذا القرار في المستقبل القريب، لذا فإن هذه المحادثات ليست سوى محادثات استكشافية في هذه المرحلة".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن في مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتمكن من الاتفاق على سقف لأسعار الغاز ، وتتواصل المناقشات بشكل ثنائي.
ويسعى وزراء الطاقة في أوروبا، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي، إذ يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.
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