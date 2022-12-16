مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق في مبنى سكني بفرنسا... فيديو
11:01 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 11:04 GMT 16.12.2022)
© AP Photo / Francois Moriحريق كاتدرائية نوتردام في باريس، فرنسا 15 أبريل/ نيسان 2019
© AP Photo / Francois Mori
أودى حريق شب في مبنى سكني في منطقة "فو آن فولان" قرب مدينة ليون وسط فرنسا، صباح اليوم الجمعة، بحياة 10 أشخاص منهم 5 أطفال.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، اندلع الحريق في المبنى في الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي.
Incendie à Vaulx-en-Velin: 180 pompiers mobilisés, le feu désormais éteint pic.twitter.com/odcCbU4ko3— BFMTV (@BFMTV) December 16, 2022
وذكرت أن المبنى مؤلف من سبع طبقات وشارك في إخماده نحو 170 عنصر إطفاء.
وأوضحت السلطات المحلية أن الحريق أسفر عن إصابة 14 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة.
وقالت الإدارة المحلية إنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، لافتة إلى أن السبب وراء الحريق "غير معلوم" حتى الآن.
#BREAKING #FRANCE— loveworld (@LoveWorld_Peopl) December 16, 2022
🔴 FRANCE :#VIDEO TRAGEDY AT A 7-STOREY BUILDING IN VAULX-EN-VELIN NEAR LYON CITY! FATAL FIRE AT RESIDENTIAL BUILDING 🔥
At least 10 people, including 5 children,were killed, 14 injured.#BreakingNews #UltimaHora #Lyon #VaulxEnVelin #Fire #Incendio #Incendie pic.twitter.com/CM5i1YDZ8N
وقال وزير الداخلية غيرالد دارمانين للصحفيين في باريس قبل التوجه إلى مكان الحادث إن 10 أشخاص قتلوا بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و15 عاما.
وأضاف "لا نعرف سبب الحريق وأنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته".
وتابع "أنه أمر صادم والخسائر فادحة للغاية"، مضيفا أنه ناقش ما حدث مع الرئيس إيمانويل ماكرون.