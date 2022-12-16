https://sputnikarabic.ae/20221216/موسكو-سنتخذ-تدابير-لضمان-مصالحنا-الاقتصادية-في-مواجهة-العقوبات-الجديدة-1071252935.html
موسكو: سنتخذ تدابير لضمان مصالحنا الاقتصادية في مواجهة العقوبات الجديدة
موسكو: سنتخذ تدابير لضمان مصالحنا الاقتصادية في مواجهة العقوبات الجديدة
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أن موسكو ستتخذ تدابير لضمان المصالح الاقتصادية الروسية في مواجهة القيود الجديدة. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T07:53+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو، تعليقاً على الحزمة التاسعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي" نقيم أفعال بروكسل بشكل سلبي. وسنعمل على إجراءات من شأنها أن تضمن مصالحنا الاقتصادية".واتفق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا. ومن المتوقع الانتهاء من الإجراءات النهائية لتنفيذ حزمة العقوبات اليوم، وبعد ذلك يجب نشر نص العقوبات في الجريدة الرسمية للتكتل، ثم ستدخل حيز التنفيذ.وأكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في وقت سابق اليوم، الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات على روسيا، موضحاً أن التأخير في اعتماد عقوبات جديدة ضد موسكو يرجع إلى الرغبة بمنع حدوث أزمة غذائية.وفي وقت سابق، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية التشيك، التي تترأس حالياً مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه تم التوصل إلى اتفاق حول العقوبات.وكانت المفوضية الأوروبية عرضت حزمة العقوبات الجديدة هذه، في 7 ديسمبر/كانون الأول، مقترحة إضافة حوالى 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بما فيها قادة في القوات المسلحة الروسية و3 بنوك روسية.يذكر أنه منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات ضد موسكو.وأكد الكرملين في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20220927/بوتين-العقوبات-ستؤدي-إلى-تفاقم-الوضع-الغذائي-في-العالم-1068311735.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو: سنتخذ تدابير لضمان مصالحنا الاقتصادية في مواجهة العقوبات الجديدة
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صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أن موسكو ستتخذ تدابير لضمان المصالح الاقتصادية الروسية في مواجهة القيود الجديدة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غروشكو، تعليقاً على الحزمة التاسعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي" نقيم أفعال بروكسل بشكل سلبي. وسنعمل على إجراءات من شأنها أن تضمن مصالحنا الاقتصادية".
واتفق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا. ومن المتوقع الانتهاء من الإجراءات النهائية لتنفيذ حزمة العقوبات اليوم، وبعد ذلك يجب نشر نص العقوبات في الجريدة الرسمية للتكتل، ثم ستدخل حيز التنفيذ.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في وقت سابق اليوم، الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات على روسيا، موضحاً أن التأخير في اعتماد عقوبات جديدة ضد موسكو يرجع إلى الرغبة بمنع حدوث أزمة غذائية.
وفي وقت سابق، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية التشيك، التي تترأس حالياً مجلس الاتحاد الأوروبي
، أنه تم التوصل إلى اتفاق حول العقوبات.
وكانت المفوضية الأوروبية عرضت حزمة العقوبات الجديدة هذه، في 7 ديسمبر/كانون الأول، مقترحة إضافة حوالى 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بما فيها قادة في القوات المسلحة الروسية و3 بنوك روسية.
يذكر أنه منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات ضد موسكو.
وأكد الكرملين في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.