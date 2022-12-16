عربي
تعرض مدير البيت الثقافي الروسي في أفريقيا الوسطى لمحاولة اغتيال
https://sputnikarabic.ae/20221216/ميقاتي-يزور-المقر-العام-لقيادة-قوات-الطوارئ-الدولية-اليونيفيل-1071260945.html
ميقاتي يزور المقر العام لقيادة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"
ميقاتي يزور المقر العام لقيادة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"
زار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون، المقر العام لقيادة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في الناقورة، حيث عقد اجتماعا مع... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T11:20+0000
2022-12-16T11:33+0000
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/17/1064114617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f7acd06bb971a482038a038f4ae1e914.jpg
وصرح ميقاتي عقب الاجتماع أن "لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجواوأضاف أن "التحقيقات اللازمة مستمرة لكشف ملابسات حادث مقتل عنصر من الكتيبة الآيرلندية وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في الجنوب، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلا".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/17/1064114617_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0651a3b32318b11c30dd3e840e748bc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, العالم العربي
لبنان, العالم العربي

ميقاتي يزور المقر العام لقيادة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"

11:20 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 16.12.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
زار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون، المقر العام لقيادة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في الناقورة، حيث عقد اجتماعا مع القائد العام آرولدو لاثارو.
وصرح ميقاتي عقب الاجتماع أن "لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا
وأضاف أن "التحقيقات اللازمة مستمرة لكشف ملابسات حادث مقتل عنصر من الكتيبة الآيرلندية وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في الجنوب، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала