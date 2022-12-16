https://sputnikarabic.ae/20221216/ميقاتي-يزور-المقر-العام-لقيادة-قوات-الطوارئ-الدولية-اليونيفيل-1071260945.html
ميقاتي يزور المقر العام لقيادة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"
ميقاتي يزور المقر العام لقيادة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"
زار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون، المقر العام لقيادة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في الناقورة، حيث عقد اجتماعا مع... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T11:20+0000
2022-12-16T11:20+0000
2022-12-16T11:33+0000
لبنان
العالم العربي
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وصرح ميقاتي عقب الاجتماع أن "لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجواوأضاف أن "التحقيقات اللازمة مستمرة لكشف ملابسات حادث مقتل عنصر من الكتيبة الآيرلندية وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في الجنوب، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلا".
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لبنان, العالم العربي
ميقاتي يزور المقر العام لقيادة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"
11:20 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
زار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون، المقر العام لقيادة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في الناقورة، حيث عقد اجتماعا مع القائد العام آرولدو لاثارو.
وصرح ميقاتي عقب الاجتماع أن "لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا
وأضاف أن "التحقيقات اللازمة مستمرة لكشف ملابسات حادث مقتل عنصر من الكتيبة الآيرلندية وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في الجنوب، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلا".