https://sputnikarabic.ae/20221216/نتنياهو-التطبيع-مع-السعودية-يسهل-التوصل-إلى-سلام-فلسطيني-إسرائيلي-1071252601.html
نتنياهو: التطبيع مع السعودية يسهل التوصل إلى سلام فلسطيني إسرائيلي
نتنياهو: التطبيع مع السعودية يسهل التوصل إلى سلام فلسطيني إسرائيلي
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، أمس الخميس، إن اتفاق السلام أو "التطبيع" مع السعودية يسهل التوصل إلى اتفاق "سلام" فلسطيني - إسرائيلي. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T07:46+0000
2022-12-16T07:46+0000
2022-12-16T07:49+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
السعودية
العالم العربي
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أجرى نتنياهو مقابلة مع قناة "العربية"، مساء أمس الخميس، أكد خلالها سعيه إلى إبرام اتفاقية سلام مع السعودية، بدعوى أن هذا السلام أو التطبيع مع المملكة سيسهل من مسار التوصل إلى سلام بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.وتعهد نتنياهو خلال مقابلته مع قناة "العربية" على نسختها الناطقة بالإنجليزية، بمتابعة العلاقات الإسرائيلية الرسمية مع السعودية بهدف تحقيق قفزة كبيرة، أو نقلة نوعية مناشدا الإدارة الأمريكية إعادة تأكيد التزامها تجاه المملكة، بدعوى أن التحالف الأمريكي التقليدي مع السعودية ودول أخرى يحتاج إلى إعادة تأكيد.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة في بلاده، على أن هذا التحالف هو مرساة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه سيبحث ذلك مع الرئيس جو بايدن.وأفاد بنيامين نتنياهو بأنه ملتزم بالبناء على "اتفاقيات إبراهام" أو اتفاقيات التطبيع الموقعة مع كل من البحرين والإمارات في عام 2020.يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, السعودية, العالم العربي
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, السعودية, العالم العربي
نتنياهو: التطبيع مع السعودية يسهل التوصل إلى سلام فلسطيني إسرائيلي
07:46 GMT 16.12.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 16.12.2022) تابعنا عبر
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، أمس الخميس، إن اتفاق السلام أو "التطبيع" مع السعودية يسهل التوصل إلى اتفاق "سلام" فلسطيني - إسرائيلي.
أجرى نتنياهو مقابلة مع قناة
"العربية"، مساء أمس الخميس، أكد خلالها سعيه إلى إبرام اتفاقية سلام مع السعودية، بدعوى أن هذا السلام أو التطبيع مع المملكة سيسهل من مسار التوصل إلى سلام بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.
وتعهد نتنياهو خلال مقابلته مع قناة "العربية" على نسختها الناطقة بالإنجليزية، بمتابعة العلاقات الإسرائيلية الرسمية مع السعودية بهدف تحقيق قفزة كبيرة، أو نقلة نوعية مناشدا الإدارة الأمريكية إعادة تأكيد التزامها تجاه المملكة
، بدعوى أن التحالف الأمريكي التقليدي مع السعودية ودول أخرى يحتاج إلى إعادة تأكيد.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة في بلاده، على أن هذا التحالف هو مرساة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه سيبحث ذلك مع الرئيس جو بايدن.
وأفاد بنيامين نتنياهو بأنه ملتزم بالبناء على "اتفاقيات إبراهام" أو اتفاقيات التطبيع الموقعة مع كل من البحرين والإمارات في عام 2020.
يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.
وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع
مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.