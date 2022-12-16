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https://sputnikarabic.ae/20221216/واشنطن-لا-ترى-دلائل-على-استعداد-موسكو-لهجوم-على-كييف-1071274642.html
واشنطن لا ترى دلائل على استعداد موسكو لهجوم على كييف
واشنطن لا ترى دلائل على استعداد موسكو لهجوم على كييف
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرا على استعداد موسكو للهجوم على كييف. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T15:39+0000
2022-12-16T15:39+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "لا أريد الدخول في تفاصيل استخباراتية، لكننا لا نرى أي شواهد على هجوم على كييف الآن".اشتكى القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، من أن كييف لا تستطيع ضرب المواقع العسكرية الروسية باستخدام صواريخ "هيمارس" الأمريكية.وقال زالوجني في مقابلة مع صحيفة "الإيكونوميست"، اليوم الخميس: "لقد انتقلت (القوات الروسية) إلى مسافة لا تستطيع منظومات هيمارس الوصول إليها، وليس لدينا أي سلاح بمدى أبعد".وحيدت القوات الروسية عددا كبيرا من منظومات "هيمارس" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221215/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-استعداده-لدعم-مبادرة-أوكرانيا-للسلام-1071245810.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

واشنطن لا ترى دلائل على استعداد موسكو لهجوم على كييف

15:39 GMT 16.12.2022
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرا على استعداد موسكو للهجوم على كييف.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "لا أريد الدخول في تفاصيل استخباراتية، لكننا لا نرى أي شواهد على هجوم على كييف الآن".
وأكد المتحدث أن واشنطن ستتابع الموقف عن كثب.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
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أمس, 20:57 GMT
اشتكى القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، من أن كييف لا تستطيع ضرب المواقع العسكرية الروسية باستخدام صواريخ "هيمارس" الأمريكية.
وقال زالوجني في مقابلة مع صحيفة "الإيكونوميست"، اليوم الخميس: "لقد انتقلت (القوات الروسية) إلى مسافة لا تستطيع منظومات هيمارس الوصول إليها، وليس لدينا أي سلاح بمدى أبعد".
وحيدت القوات الروسية عددا كبيرا من منظومات "هيمارس" منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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