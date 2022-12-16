https://sputnikarabic.ae/20221216/وزير-الدفاع-الإيطالي-الشروط-متاحة-لطاولة-سلام-لوقف-الحرب-بأوكرانيا-1071276227.html
وزير الدفاع الإيطالي: الشروط متاحة لطاولة سلام لوقف الحرب بأوكرانيا
وزير الدفاع الإيطالي: الشروط متاحة لطاولة سلام لوقف الحرب بأوكرانيا
قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتّو، إن الشروط متوفرة لإقامة طاولة سلام، تنهي الأزمة الأوكرانية. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T16:55+0000
2022-12-16T16:55+0000
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وأضاف الوزير في مداخلة خلال احتفالات الذكرى العاشرة لحزب "إخوة إيطاليا" بروما الجمعة، إن "التزام الحكومة ليس مكرسا للمساعدات العسكرية فقط"، بل "لبناء بديل وتوفير الظروف اللازمة لفتح طاولة سلام أيضا"، وفقا لوكالة "آكي".وشدد القيادي في حزب "إخوة إيطاليا"، على أن "من المهم عدم ترك أوكرانيا بمفردها"، لكن "الأهم من ذلك هو الوصول إلى طاولة سلام، فالهدف الرئيسي هو إنهاء الحرب"، على حد قوله.وتابع وزير الدفاع "الآن نحن بحاجة إلى دفعة إضافية للوصول إلى طاولة سلام، لكن الشروط متاحة لإقامتها".وكان وزير الدفاع الإيطالي، تعهد بأن "بلاده ستتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بمجرد أن تبدأ موسكو وكييف في مفاوضات السلام، على الرغم من أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا حتى تعود العلاقات بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا إلى حالتها السابقة"، وفق قوله.
https://sputnikarabic.ae/20221213/الدفاع-الإيطالية-سنوقف-مساعداتنا-العسكرية-لأوكرانيا-بمجرد-بدء-محادثات-السلام-مع-روسيا-1071167793.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, إيطاليا, العالم
أخبار أوكرانيا, إيطاليا, العالم
وزير الدفاع الإيطالي: الشروط متاحة لطاولة سلام لوقف الحرب بأوكرانيا
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قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتّو، إن الشروط متوفرة لإقامة طاولة سلام، تنهي الأزمة الأوكرانية.
وأضاف الوزير في مداخلة خلال احتفالات الذكرى العاشرة لحزب "إخوة إيطاليا" بروما الجمعة، إن "التزام الحكومة ليس مكرسا للمساعدات العسكرية فقط"، بل "لبناء بديل وتوفير الظروف اللازمة لفتح طاولة سلام أيضا"، وفقا لوكالة "آكي
".
وشدد القيادي في حزب "إخوة إيطاليا"، على أن "من المهم عدم ترك أوكرانيا بمفردها"، لكن "الأهم من ذلك هو الوصول إلى طاولة سلام، فالهدف الرئيسي هو إنهاء الحرب"، على حد قوله.
وتابع وزير الدفاع "الآن نحن بحاجة إلى دفعة إضافية للوصول إلى طاولة سلام، لكن الشروط متاحة لإقامتها".
وكان وزير الدفاع الإيطالي، تعهد بأن "بلاده ستتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بمجرد أن تبدأ موسكو وكييف في مفاوضات السلام، على الرغم من أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا حتى تعود العلاقات بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا إلى حالتها السابقة"، وفق قوله.