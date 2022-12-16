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https://sputnikarabic.ae/20221216/وزير-الدفاع-الفنلندي-يطلب-إجازة-أبوة-لرعاية-طفله-المولود-حديثا-1071264424.html
وزير الدفاع الفنلندي يطلب "إجازة أبوة" لرعاية طفله المولود حديثا
وزير الدفاع الفنلندي يطلب "إجازة أبوة" لرعاية طفله المولود حديثا
تقدم وزير الدفاع الفنلندي، أنتي كاكونن، بطلب للحصول على "إجازة أبوّة" مدتها شهران تقريبا أوائل العام المقبل، في وقت تحاول فيه بلاده الانضمام إلى حلف شمال... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T13:21+0000
2022-12-16T13:21+0000
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وبحسب صحيفة ذا جارديان البريطانية، قالت وزيرة المالية أنيكا ساريكو، وهي رئيسة حزب "الوسط" الذي ينتمي إليه الوزير "نؤيد بفخر قرار أنتي كاكونن" مضيفة أن "فرصة الحصول على إجازة عائلية والمطالبة بها من حق الجميع".ومن المقرر أن يتوقف كاكونن عن عمله بالحكومة من 6 يناير/ كانون الثاني إلى نهاية فبراير/ شباط.وفي يوليو/ تموز، أعلن كاكونن عن ولادة طفله الثاني، وكتب على "تويتر": "الأطفال يبقون كذلك فترة قصيرة، وأودّ أن أتذكر تلك اللحظات بذكريات تتجاوز مجرد الصور".ومن المقرر أن يحل ميكو صافولا، النائب البرلماني بحزب الوسط الفنلندي، مكانَ كاكونن في وزارة الدفاع إلى حين عودته.وكانت فنلندا والسويد تخلَّتا عن نهج عدم الانحياز العسكري الذي تمسكتا به طيلة عقود، وسارعتا في شهر مايو/ أيار إلى التقدم بطلب العضوية في الناتو.وصدّقت جميع دول الناتو بالموافقة على طلب فنلندا، عدا المجر وتركيا، وهو ما يستدعي التفاوض مع البلدين؛ لأن الانضمام يتطلب موافقة جميع دول الناتو.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قال فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، إن بلاده ستوافق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو العام المقبل، فيما اشترطت تركيا على الدولتين اتخاذ مواقف أكثر حزما في مواجهة المسلحين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة إرهابيين.
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فنلندا, العالم
فنلندا, العالم

وزير الدفاع الفنلندي يطلب "إجازة أبوة" لرعاية طفله المولود حديثا

13:21 GMT 16.12.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen / علم فنلندا
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen /
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تقدم وزير الدفاع الفنلندي، أنتي كاكونن، بطلب للحصول على "إجازة أبوّة" مدتها شهران تقريبا أوائل العام المقبل، في وقت تحاول فيه بلاده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وبحسب صحيفة ذا جارديان البريطانية، قالت وزيرة المالية أنيكا ساريكو، وهي رئيسة حزب "الوسط" الذي ينتمي إليه الوزير "نؤيد بفخر قرار أنتي كاكونن" مضيفة أن "فرصة الحصول على إجازة عائلية والمطالبة بها من حق الجميع".
ومن المقرر أن يتوقف كاكونن عن عمله بالحكومة من 6 يناير/ كانون الثاني إلى نهاية فبراير/ شباط.
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وفي يوليو/ تموز، أعلن كاكونن عن ولادة طفله الثاني، وكتب على "تويتر": "الأطفال يبقون كذلك فترة قصيرة، وأودّ أن أتذكر تلك اللحظات بذكريات تتجاوز مجرد الصور".
ومن المقرر أن يحل ميكو صافولا، النائب البرلماني بحزب الوسط الفنلندي، مكانَ كاكونن في وزارة الدفاع إلى حين عودته.
وقال كاكونن إن "صافولا لديه خبرة طويلة وتجربة ممتدة في مجال السياسة الدفاعية".
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وكانت فنلندا والسويد تخلَّتا عن نهج عدم الانحياز العسكري الذي تمسكتا به طيلة عقود، وسارعتا في شهر مايو/ أيار إلى التقدم بطلب العضوية في الناتو.
وصدّقت جميع دول الناتو بالموافقة على طلب فنلندا، عدا المجر وتركيا، وهو ما يستدعي التفاوض مع البلدين؛ لأن الانضمام يتطلب موافقة جميع دول الناتو.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قال فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، إن بلاده ستوافق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو العام المقبل، فيما اشترطت تركيا على الدولتين اتخاذ مواقف أكثر حزما في مواجهة المسلحين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة إرهابيين.
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