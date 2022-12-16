https://sputnikarabic.ae/20221216/وصول-سرية-مشاة-تابعة-للجيش-الأمريكي-إلى-إستونيا-1071259446.html
وصول سرية مشاة تابعة للجيش الأمريكي إلى إستونيا
وصول سرية مشاة تابعة للجيش الأمريكي إلى إستونيا
وصلت سرية مشاة تابعة للجيش الأمريكي إلى إستونيا لتعمل كجزء من لواء المشاة الثاني الإستوني، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي في مقر قوات الدفاع الإستونية اليوم... 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T10:37+0000
2022-12-16T10:37+0000
2022-12-16T10:37+0000
رصد عسكري
إستونيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103767/09/1037670905_0:568:4053:2848_1920x0_80_0_0_89b4744a84675366cca8a83ce51c532f.jpg
ونقلت الخدمة الصحفية لقائد لواء المشاة الثاني العقيد ماتي تيكربو: "وصل إلى جانب سرية الجيش الأمريكي، مركز قيادة الكتيبة، مما يسمح لنا بدمج وحدة مناورة جديدة في اللواء. وبفضل هذا، لن نكون قادرين على إجراء تدريبات مشتركة فحسب، بل أيضًا زيادة الإمكانات القتالية للفرقة..".وصلت الوحدة الأمريكية إلى إستونيا على أساس اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة. في وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعزيز الجناح الشرقي للحلف في قمة مدريد للناتو.وصرح وزير الدفاع في جمهورية البلطيق، هانو بيفكور، في وقت سابق، أنه بالإضافة إلى سرية المشاة، يجب أن تصل إلى إستونيا وحدة مزودة براجمات "هيميرس".
إستونيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103767/09/1037670905_256:0:4053:2848_1920x0_80_0_0_af4dd6d91e53a337ea4277a24114b3e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, إستونيا, العالم
رصد عسكري, إستونيا, العالم
وصول سرية مشاة تابعة للجيش الأمريكي إلى إستونيا
تابعنا عبر
وصلت سرية مشاة تابعة للجيش الأمريكي إلى إستونيا لتعمل كجزء من لواء المشاة الثاني الإستوني، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي في مقر قوات الدفاع الإستونية اليوم الجمعة.
ونقلت الخدمة الصحفية لقائد لواء المشاة الثاني العقيد ماتي تيكربو: "وصل إلى جانب سرية الجيش الأمريكي، مركز قيادة الكتيبة، مما يسمح لنا بدمج وحدة مناورة جديدة في اللواء. وبفضل هذا، لن نكون قادرين على إجراء تدريبات مشتركة فحسب، بل أيضًا زيادة الإمكانات القتالية للفرقة..".
وصلت الوحدة الأمريكية إلى إستونيا على أساس اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة. في وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعزيز الجناح الشرقي للحلف في قمة مدريد للناتو.
وصرح وزير الدفاع في جمهورية البلطيق، هانو بيفكور، في وقت سابق، أنه بالإضافة إلى سرية المشاة، يجب أن تصل إلى إستونيا وحدة مزودة براجمات "هيميرس".