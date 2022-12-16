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روسيا تتفاوض مع دول الخليج على نظام دخول بدون تأشيرة
روسيا تتفاوض مع دول الخليج على نظام دخول بدون تأشيرة
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن روسيا تعمل على إنشاء نظام بدون تأشيرة مع معظم دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T04:24+0000
2022-12-16T04:24+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "[نحن] نعمل على [نظام] بدون تأشيرة مع جميع دول الخليج تقريبًا - البحرين والمملكة العربية السعودية".وأضاف: "علاقاتنا تتطور بشكل جيد للغاية، ووفود رجال الأعمال تسافر [هناك]. أعتقد أنه يمكننا العمل معًا".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن العلاقات بين المملكة وروسيا، وأنه يجب البناء على هذا بالحوار، وهو ما ساعد المملكة على التوسط في صفقات إطلاق سراح بعض الأسرى.
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أخبار الخليج , روسيا, العالم العربي
أخبار الخليج , روسيا, العالم العربي

روسيا تتفاوض مع دول الخليج على نظام دخول بدون تأشيرة

04:24 GMT 16.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكرملين في موسكو
لقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن روسيا تعمل على إنشاء نظام بدون تأشيرة مع معظم دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "[نحن] نعمل على [نظام] بدون تأشيرة مع جميع دول الخليج تقريبًا - البحرين والمملكة العربية السعودية".
وأضاف: "علاقاتنا تتطور بشكل جيد للغاية، ووفود رجال الأعمال تسافر [هناك]. أعتقد أنه يمكننا العمل معًا".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن العلاقات بين المملكة وروسيا، وأنه يجب البناء على هذا بالحوار، وهو ما ساعد المملكة على التوسط في صفقات إطلاق سراح بعض الأسرى.
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Девушка с кошкой возле жилого дома в Донецке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:23 GMT
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