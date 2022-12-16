https://sputnikarabic.ae/20221216/-روسيا-تتفاوض-مع-دول-الخليج-على-نظام-دخول-بدون-تأشيرة-1071249477.html
روسيا تتفاوض مع دول الخليج على نظام دخول بدون تأشيرة
روسيا تتفاوض مع دول الخليج على نظام دخول بدون تأشيرة
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن روسيا تعمل على إنشاء نظام بدون تأشيرة مع معظم دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T04:24+0000
2022-12-16T04:24+0000
2022-12-16T04:24+0000
أخبار الخليج
روسيا
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "[نحن] نعمل على [نظام] بدون تأشيرة مع جميع دول الخليج تقريبًا - البحرين والمملكة العربية السعودية".وأضاف: "علاقاتنا تتطور بشكل جيد للغاية، ووفود رجال الأعمال تسافر [هناك]. أعتقد أنه يمكننا العمل معًا".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن العلاقات بين المملكة وروسيا، وأنه يجب البناء على هذا بالحوار، وهو ما ساعد المملكة على التوسط في صفقات إطلاق سراح بعض الأسرى.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الخليج , روسيا, العالم العربي
أخبار الخليج , روسيا, العالم العربي
روسيا تتفاوض مع دول الخليج على نظام دخول بدون تأشيرة
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن روسيا تعمل على إنشاء نظام بدون تأشيرة مع معظم دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "[نحن] نعمل على [نظام] بدون تأشيرة مع جميع دول الخليج تقريبًا - البحرين والمملكة العربية السعودية".
وأضاف: "علاقاتنا تتطور بشكل جيد للغاية، ووفود رجال الأعمال تسافر [هناك]. أعتقد أنه يمكننا العمل معًا".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن العلاقات بين المملكة وروسيا
، وأنه يجب البناء على هذا بالحوار، وهو ما ساعد المملكة على التوسط في صفقات إطلاق سراح بعض الأسرى.