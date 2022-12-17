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https://sputnikarabic.ae/20221217/أحزاب-إسرائيلية-تطالب-بتدشين-مدينة-حريدية-جديدة-لحل-أزمة-السكن-1071309431.html
أحزاب إسرائيلية تطالب بتدشين مدينة "حريدية" جديدة لحل أزمة السكن
أحزاب إسرائيلية تطالب بتدشين مدينة "حريدية" جديدة لحل أزمة السكن
طالب حزبا "يهدوت هتوراه" و"شاس" الإسرائيليان بإقامة أو تدشين مدينة "حريدية" جديدة لحل أزمة السكن في بلادهما. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T20:57+0000
2022-12-17T20:57+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم العربي
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الجمعة، عن حزبي "يهدوت هتوراه" و"شاس" الإسرائيليين تقديمهما طلبا إلى حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو ببناء مدينة "حريدية / يمينية متشددة" جديدة من أجل حل أزمة السكن في القطاع الأرثوذكسي في إسرائيل.وأفادت الصحيفة بأن هناك أزمة سكن معروفة لدى القطاع الحريدي الديني المتطرف في إسرائيل، وهو ما دعا حزبي "يهدوت هتوراه" و"شاس" إلى تقديم طلب لحزب الليكود يقضي بتدشين مدينة حريدية جديدة، على أن تكون تلك المدينة قريبة من مراكز التوظيف، وليست بعيدة في الصحراء، كما يجرى إقامة مدينة دينية يهودية متشددة في النقب، تحت اسم "كيسيف".وأوضحت الصحيفة أن وزارتي الإسكان والداخلية ستقدمان مقترحا لاتخاذ القرار بشأن إنشاء مدينة أرثوذكسية جديدة، على أن تكون قريبة من أماكن التوظيف أو العمران.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
https://sputnikarabic.ae/20221217/قناة-عبرية-إيتمار-بن-غفير-يتنازل-عن-بعض-صلاحيات-طلبها-من-قبل-1071299128.html
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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم العربي
إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم العربي

أحزاب إسرائيلية تطالب بتدشين مدينة "حريدية" جديدة لحل أزمة السكن

20:57 GMT 17.12.2022
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Ajwad
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طالب حزبا "يهدوت هتوراه" و"شاس" الإسرائيليان بإقامة أو تدشين مدينة "حريدية" جديدة لحل أزمة السكن في بلادهما.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الجمعة، عن حزبي "يهدوت هتوراه" و"شاس" الإسرائيليين تقديمهما طلبا إلى حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو ببناء مدينة "حريدية / يمينية متشددة" جديدة من أجل حل أزمة السكن في القطاع الأرثوذكسي في إسرائيل.
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
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15:26 GMT
وأفادت الصحيفة بأن هناك أزمة سكن معروفة لدى القطاع الحريدي الديني المتطرف في إسرائيل، وهو ما دعا حزبي "يهدوت هتوراه" و"شاس" إلى تقديم طلب لحزب الليكود يقضي بتدشين مدينة حريدية جديدة، على أن تكون تلك المدينة قريبة من مراكز التوظيف، وليست بعيدة في الصحراء، كما يجرى إقامة مدينة دينية يهودية متشددة في النقب، تحت اسم "كيسيف".
وأوضحت الصحيفة أن وزارتي الإسكان والداخلية ستقدمان مقترحا لاتخاذ القرار بشأن إنشاء مدينة أرثوذكسية جديدة، على أن تكون قريبة من أماكن التوظيف أو العمران.
وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.
وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
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