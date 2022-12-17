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https://sputnikarabic.ae/20221217/أذربيجان-ورومانيا-وجورجيا-وهنغاريا-توقع-شراكة-لنقل-الطاقة-الخضراء-1071292659.html
أذربيجان ورومانيا وجورجيا وهنغاريا توقع شراكة لنقل الطاقة الخضراء
أذربيجان ورومانيا وجورجيا وهنغاريا توقع شراكة لنقل الطاقة الخضراء
أعلنت أذربيجان التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين الحكومات الأذربيجانية والجورجية والرومانية والهنغارية"، وذلك في... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T12:09+0000
2022-12-17T12:11+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوكالة "أذرتاج " الأذربيجانية، وقع الاتفاقية رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورؤساء وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي، ورومانيا نيكولاي جوكي، وهنغاريا فيكتور أوربان.وحضر حفل التوقيع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وأمس الجمعة، وقعت سوكار [شركة البترول الوطنية الأذربيجانية] ورومغاز [الرومانية] على اتفاقية حول إمداد الغاز من أذربيجان إلى رومانيا.وقال علييف، خلال التوقيع، أن بلاده ستوسع جغرافية إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية ابتداء من الأول من كانون الثاني/ يناير العام المقبل.وشدد الرئيس علييف، بحسب الوكالة الأذربيجانية، على أن هذا يعود بالنفع لكلا الجانبين، "لأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى ضمان أمنه للطاقة بينما تحتاج أذربيجان إلى سوق موثوقة لمصادرها الهائلة من الطاقة." وقال وزير الطاقة الروماني فيرجيل دانيال بوبيسكو في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة، إنه "يمكن إنشاء ممر أخضر يربط بين أذربيجان وجورجيا وأوروبا لإمداد الكهرباء المولدة في مجال الطاقة المتجددة. رومانيا حريصة على بذل جهود في هذا الاتجاه".كان حجم صادرات أذربيجان من الغاز الطبيعي الى الأسواق الأوروبية 8.2 مليار متر مكعب في العام الماضي بينما وصل هذا الحجم إلى 11.3 مليار متر مكعب. ويتوقع نقل 11.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على الأقل في هذا الاتجاه في العام المقبل.ونقلت الوكالة عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل توقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين الحكومات الأذربيجانية والجورجية والرومانية والمجرية".وأكد الرئيس الأذربيجاني إن إجمالي حجم صادرات الغاز الطبيعي من أذربيجان سيكون حوالي 24 مليار متر مكعب في العام المقبل. كان هذا الرقم 19 مليار متر مكعب في عام 2021.وتحاول أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي بحوالي 40% تنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن بدائل بل والاتجاه للطاقة النظيفة وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ويذكر أنه في 23 آذار/مارس، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا، إلى الروبل، من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.
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العالم

أذربيجان ورومانيا وجورجيا وهنغاريا توقع شراكة لنقل الطاقة الخضراء

12:09 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 17.12.2022)
© AFP 2022 / ODD ANDERSENتم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
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أعلنت أذربيجان التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين الحكومات الأذربيجانية والجورجية والرومانية والهنغارية"، وذلك في العاصمة الهنغارية بوخارست اليوم السبت.
القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوكالة "أذرتاج " الأذربيجانية، وقع الاتفاقية رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورؤساء وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي، ورومانيا نيكولاي جوكي، وهنغاريا فيكتور أوربان.

وحضر حفل التوقيع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأمس الجمعة، وقعت سوكار [شركة البترول الوطنية الأذربيجانية] ورومغاز [الرومانية] على اتفاقية حول إمداد الغاز من أذربيجان إلى رومانيا.

وقال علييف، خلال التوقيع، أن بلاده ستوسع جغرافية إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية ابتداء من الأول من كانون الثاني/ يناير العام المقبل.

وشدد الرئيس علييف، بحسب الوكالة الأذربيجانية، على أن هذا يعود بالنفع لكلا الجانبين، "لأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى ضمان أمنه للطاقة بينما تحتاج أذربيجان إلى سوق موثوقة لمصادرها الهائلة من الطاقة."
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وقال وزير الطاقة الروماني فيرجيل دانيال بوبيسكو في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة، إنه "يمكن إنشاء ممر أخضر يربط بين أذربيجان وجورجيا وأوروبا لإمداد الكهرباء المولدة في مجال الطاقة المتجددة. رومانيا حريصة على بذل جهود في هذا الاتجاه".

كان حجم صادرات أذربيجان من الغاز الطبيعي الى الأسواق الأوروبية 8.2 مليار متر مكعب في العام الماضي بينما وصل هذا الحجم إلى 11.3 مليار متر مكعب. ويتوقع نقل 11.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على الأقل في هذا الاتجاه في العام المقبل.

ونقلت الوكالة عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل توقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين الحكومات الأذربيجانية والجورجية والرومانية والمجرية".

وأكد الرئيس الأذربيجاني إن إجمالي حجم صادرات الغاز الطبيعي من أذربيجان سيكون حوالي 24 مليار متر مكعب في العام المقبل. كان هذا الرقم 19 مليار متر مكعب في عام 2021.

وتحاول أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي بحوالي 40% تنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن بدائل بل والاتجاه للطاقة النظيفة وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ويذكر أنه في 23 آذار/مارس، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا، إلى الروبل، من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.
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