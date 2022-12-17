https://sputnikarabic.ae/20221217/أذربيجان-ورومانيا-وجورجيا-وهنغاريا-توقع-شراكة-لنقل-الطاقة-الخضراء-1071292659.html

أذربيجان ورومانيا وجورجيا وهنغاريا توقع شراكة لنقل الطاقة الخضراء

أذربيجان ورومانيا وجورجيا وهنغاريا توقع شراكة لنقل الطاقة الخضراء

أعلنت أذربيجان التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين الحكومات الأذربيجانية والجورجية والرومانية والهنغارية"، وذلك في... 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T12:09+0000

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القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوكالة "أذرتاج " الأذربيجانية، وقع الاتفاقية رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورؤساء وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي، ورومانيا نيكولاي جوكي، وهنغاريا فيكتور أوربان.وحضر حفل التوقيع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وأمس الجمعة، وقعت سوكار [شركة البترول الوطنية الأذربيجانية] ورومغاز [الرومانية] على اتفاقية حول إمداد الغاز من أذربيجان إلى رومانيا.وقال علييف، خلال التوقيع، أن بلاده ستوسع جغرافية إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية ابتداء من الأول من كانون الثاني/ يناير العام المقبل.وشدد الرئيس علييف، بحسب الوكالة الأذربيجانية، على أن هذا يعود بالنفع لكلا الجانبين، "لأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى ضمان أمنه للطاقة بينما تحتاج أذربيجان إلى سوق موثوقة لمصادرها الهائلة من الطاقة." وقال وزير الطاقة الروماني فيرجيل دانيال بوبيسكو في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة، إنه "يمكن إنشاء ممر أخضر يربط بين أذربيجان وجورجيا وأوروبا لإمداد الكهرباء المولدة في مجال الطاقة المتجددة. رومانيا حريصة على بذل جهود في هذا الاتجاه".كان حجم صادرات أذربيجان من الغاز الطبيعي الى الأسواق الأوروبية 8.2 مليار متر مكعب في العام الماضي بينما وصل هذا الحجم إلى 11.3 مليار متر مكعب. ويتوقع نقل 11.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على الأقل في هذا الاتجاه في العام المقبل.ونقلت الوكالة عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل توقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين الحكومات الأذربيجانية والجورجية والرومانية والمجرية".وأكد الرئيس الأذربيجاني إن إجمالي حجم صادرات الغاز الطبيعي من أذربيجان سيكون حوالي 24 مليار متر مكعب في العام المقبل. كان هذا الرقم 19 مليار متر مكعب في عام 2021.وتحاول أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي بحوالي 40% تنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن بدائل بل والاتجاه للطاقة النظيفة وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ويذكر أنه في 23 آذار/مارس، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا، إلى الروبل، من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات.

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