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https://sputnikarabic.ae/20221217/أردوغان-يقول-إن-الحكم-بحبس-رئيس-بلدية-إسطنبول-الكبرى-لم-يحسم-1071293106.html
أردوغان يقول إن الحكم بحبس رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لم يحسم
أردوغان يقول إن الحكم بحبس رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لم يحسم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بالحبس عامين بتهمة إهانة مسؤولين قضائيين لم يتم... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T12:39+0000
2022-12-17T12:39+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال في خطاب إن "قرار الحكم بحق إمام أوغلو لم يحسم بعد، وستتم إحالته لمحكمة الاستئناف والمحكمة العليا وإذا كان هناك "نقص" في القرار سيتم تعديله"، مؤكدا أنه "لم يفرض على إمام أوغلو أي حظر سياسي".وبين أن "لا علاقة للمسألة بالجدل السياسي بل بإهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات"، وفق تعبيره.ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن، على رئيس بلدية إسطنبول لأكثر من عامين بتهمة إهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.وكان إمام أوغلو البالغ من العمر 52 عاماً قد ألحق هزيمة بحزب أردوغان في عام 2019 عبر فوزه برئاسة بلدية إسطنبول التي ترأسها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لمدة ربع قرن.وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو، إلا أنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات أخرى أجريت بعد نحو ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20221214/سجن-رئيس-بلدية-إسطنبول-بتهمة-إهانة-أعضاء-الهيئة-العليا-للانتخابات-1071204241.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يقول إن الحكم بحبس رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لم يحسم

12:39 GMT 17.12.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بالحبس عامين بتهمة إهانة مسؤولين قضائيين لم يتم حسمه بعد.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال في خطاب إن "قرار الحكم بحق إمام أوغلو لم يحسم بعد، وستتم إحالته لمحكمة الاستئناف والمحكمة العليا وإذا كان هناك "نقص" في القرار سيتم تعديله"، مؤكدا أنه "لم يفرض على إمام أوغلو أي حظر سياسي".
وبين أن "لا علاقة للمسألة بالجدل السياسي بل بإهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات"، وفق تعبيره.
ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن، على رئيس بلدية إسطنبول لأكثر من عامين بتهمة إهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
وكان إمام أوغلو البالغ من العمر 52 عاماً قد ألحق هزيمة بحزب أردوغان في عام 2019 عبر فوزه برئاسة بلدية إسطنبول التي ترأسها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لمدة ربع قرن.
محكمة قصر العدل في إسطنبول - تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات
14 ديسمبر, 17:02 GMT
وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو، إلا أنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات أخرى أجريت بعد نحو ثلاثة أشهر.
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