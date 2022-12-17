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https://sputnikarabic.ae/20221217/أكثر-من-9-ملايين-ناخب-تونسي-يصوتون-لاختيار-ممثليهم-في-البرلمان-القادم-صور-1071287326.html
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار ممثليهم في البرلمان القادم... صور
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار ممثليهم في البرلمان القادم... صور
انطلقت، اليوم السبت، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس لاختيار أعضاء البرلمان القادم، من بين 1058 مترشحا. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T07:36+0000
2022-12-17T07:36+0000
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وذكرت مراسلة "سبوتنيك" أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن تغلق أبوابها على الساعة السادسة مساء.ويتجاوز العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 9 ملايين ناخب.ويتوزع المسجلون للانتخاب، على 50.8% من النساء و49.2% من الرجال، وتمثل نسبة الشباب الذين يتراوح سنهم بين 18 و45 سنة، حوالي 55% من الناخبين المسجلين.وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 ألف و485 مكتب اقتراع، منهم 4692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها.ولدواعي أمنية تقرر استثناء بعض الدوائر ببعض المراكز الانتخابية بكل من مخافظات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وسليانة وجندوبة والكاف، بتوقيت خاص خلال العملية الانتخابية، إذ ستفتح بعض هذه المراكز أبوابها من الساعة 9 صباحا وتغلق على الساعة 4 مساء، كما أخذت الهيئة قرارا استثنائيّا بالتمديد في ساعات الاقتراع إلى الساعة 8 مساء في دوائر جربة وجرجيس.وتأتي هذه الانتخابات وسط مقاطعة واسعة من عدة أحزاب سياسية وتشكيك من المعارضة الرافضة لمسار 25 يوليو الذي اعتبرته انقلابا غير دستوري من قبل الرئيس قيس سعيد الذي تولى حل البرلمان في 25 من يوليو 2021 وأجرى تعديلات دستورية واستفتاء على الدستور الذي منحه صلاحيات واسعة.
https://sputnikarabic.ae/20221216/البرلمان-الأوروبي-يعلن-عدم-إرسال-مراقبين-لمتابعة-الانتخابات-في-تونس-1071251516.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار ممثليهم في البرلمان القادم... صور

07:36 GMT 17.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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انطلقت، اليوم السبت، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس لاختيار أعضاء البرلمان القادم، من بين 1058 مترشحا.
وذكرت مراسلة "سبوتنيك" أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن تغلق أبوابها على الساعة السادسة مساء.
ويتجاوز العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 9 ملايين ناخب.
© Sputnik . Mariam.Gaderaأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
© Sputnik . Mariam.Gaderaأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
© Sputnik . Mariam.Gaderaأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
© Sputnik . Mariam.Gaderaأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
© Sputnik . Mariam.Gaderaأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
© Sputnik . Mariam.Gaderaأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
© Sputnik . Mariam.Gaderaأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
© Sputnik . Mariam.Gaderaأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
© Sputnik . Mariam.Gaderaأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
© Sputnik . Mariam.Gaderaأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
1/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
2/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
3/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
4/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
5/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
6/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
7/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
8/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
9/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
10/10
© Sputnik . Mariam.Gadera
أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي يصوتون لاختيار من يمثلهم في البرلمان القادم
ويتوزع المسجلون للانتخاب، على 50.8% من النساء و49.2% من الرجال، وتمثل نسبة الشباب الذين يتراوح سنهم بين 18 و45 سنة، حوالي 55% من الناخبين المسجلين.
وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 ألف و485 مكتب اقتراع، منهم 4692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها.
ولدواعي أمنية تقرر استثناء بعض الدوائر ببعض المراكز الانتخابية بكل من مخافظات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وسليانة وجندوبة والكاف، بتوقيت خاص خلال العملية الانتخابية، إذ ستفتح بعض هذه المراكز أبوابها من الساعة 9 صباحا وتغلق على الساعة 4 مساء، كما أخذت الهيئة قرارا استثنائيّا بالتمديد في ساعات الاقتراع إلى الساعة 8 مساء في دوائر جربة وجرجيس.
وتأتي هذه الانتخابات وسط مقاطعة واسعة من عدة أحزاب سياسية وتشكيك من المعارضة الرافضة لمسار 25 يوليو الذي اعتبرته انقلابا غير دستوري من قبل الرئيس قيس سعيد الذي تولى حل البرلمان في 25 من يوليو 2021 وأجرى تعديلات دستورية واستفتاء على الدستور الذي منحه صلاحيات واسعة.
الانتخابات الرئاسية في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
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