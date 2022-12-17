https://sputnikarabic.ae/20221217/أمير-قطر-يصدر-عفوا-عن-سجناء-بمناسبة-اليوم-الوطني-لبلاده-1071308014.html

أمير قطر يصدر عفوا عن سجناء بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

أمير قطر يصدر عفوا عن سجناء بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمرا ساميا، بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-17T19:25+0000

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2022-12-17T19:25+0000

قطر

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

العالم العربي

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وكان أمير قطر قد شارك في "عرضة هل قطر"، التي أقيمت في الساحة الخارجية بقصر لوسيل، في وقت سابق من اليوم، احتفالا باليوم الوطني للدولة، بمشاركة الأمير الوالد، حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، وجاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وعبدالله بن خليفة آل ثاني، ومحمد بن خليفة آل ثاني وعدد آخر من الأمراء.وشارك في العرضة أيضا حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى والوزراء والأعيان وجموع من المواطنين، فضلا عن عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة.وتحتفل قطر بيومها الوطني في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهو يوم ذو أهمية كبيرة في تاريخ البلاد، فهو اليوم المعروف أيضا باسم يوم المؤسِّس، إحياء لذكرى توحيد البلاد في عام 1878، وهو اليوم الذي خلف فيه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني والده بصفته زعيم قبائل قطر.

قطر

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قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي