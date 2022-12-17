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https://sputnikarabic.ae/20221217/إصابة-ملك-وملكة-تايلاند-بـكوفيد-19-1071292515.html
إصابة ملك وملكة تايلاند بـ"كوفيد-19"
إصابة ملك وملكة تايلاند بـ"كوفيد-19"
جاءت نتيجة اختبار الملك التايلاندي ماها فاجيرالونغكورن فرا فاجيراكلاوتشاويوهوا، والملكة سوثيدا باجراسودهابيمالالاكشانا، إيجابية لكوفيد-19 مساء أمس الجمعة،... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T11:52+0000
2022-12-17T11:53+0000
العالم
أخبار تايلاند
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يعاني الملك والملكة من أعراض خفيفة جراء العدوى، وحالتهما الصحية جيدة نسبيا. ونصحهما الأطباء بالتوقف عن القيام بالواجبات الملكية لفترة من الزمن، وفقا لوكالة "شينخوا".وأعلنت الحكومة في تايلاند، مطلع العام الجاري، أنها ستعيد فرض نظام الحجر الصحي على المسافرين القادمين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
https://sputnikarabic.ae/20220107/تايلاند-تعيد-فرض-الحجر-الصحي-على-القادمين-إليها-بسبب-تفشي-كورونا-1055053783.html
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العالم, أخبار تايلاند, فيروس كورونا
العالم, أخبار تايلاند, فيروس كورونا

إصابة ملك وملكة تايلاند بـ"كوفيد-19"

11:52 GMT 17.12.2022 (تم التحديث: 11:53 GMT 17.12.2022)
© Photo / wikipediaملك تايلاند
ملك تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Photo / wikipedia
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جاءت نتيجة اختبار الملك التايلاندي ماها فاجيرالونغكورن فرا فاجيراكلاوتشاويوهوا، والملكة سوثيدا باجراسودهابيمالالاكشانا، إيجابية لكوفيد-19 مساء أمس الجمعة، حسبما أعلن مكتب القصر الملكي اليوم السبت.
يعاني الملك والملكة من أعراض خفيفة جراء العدوى، وحالتهما الصحية جيدة نسبيا. ونصحهما الأطباء بالتوقف عن القيام بالواجبات الملكية لفترة من الزمن، وفقا لوكالة "شينخوا".
الوضع في تايلاند على خلفية أنتشار فيروس كورونا، 4 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
تايلاند تعيد فرض الحجر الصحي على القادمين إليها بسبب تفشي كورونا
7 يناير, 07:24 GMT
وأعلنت الحكومة في تايلاند، مطلع العام الجاري، أنها ستعيد فرض نظام الحجر الصحي على المسافرين القادمين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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