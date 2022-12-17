https://sputnikarabic.ae/20221217/إعلام-السلطات-المغربية-تمنح-تراخيص-جديدة-لأنشطة-القنب-الهندي-الأسبوع-المقبل-1071294169.html

إعلام: السلطات المغربية تمنح تراخيص جديدة لأنشطة القنب الهندي الأسبوع المقبل

إعلام: السلطات المغربية تمنح تراخيص جديدة لأنشطة القنب الهندي الأسبوع المقبل

قالت تقارير إعلامية إن السلطات المغربية سوف تدرس بعض الملفات التي ستمنح على إثرها تراخيص جديدة لأنشطة القنب الهندي خلال الأسبوع المقبل. 17.12.2022, سبوتنيك عربي

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ووفقا لما نقلته "هسبريس" عن مصدر مطلع، أكدت أن "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ستتدارس، الأسبوع المقبل، ملفات لمنح تراخيص جديدة للأنشطة المتعلقة بهذه النبتة".ومنحت الوكالة المغربية حتى الآن، 45 ترخيصا لأنشطة مختلفة، تتولاها 15 جهة تعمل في هذا المجال.وقالت الصحيفة المغربية إن التراخيص لم يتم منحها إلى الآن لأي فلاح أو مزارع، وذلك لأنه "يقتضي تحديد الأنشطة التي ستأتي بعده أو تحديد الصناعة التي ستوجه إليها هذه الزراعة ومسار منتوجه".أما باقي الأنشطة فتتولاها شركات، بحسبانها أنشطة تقوم على "تحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته".طالع أيضا: تقرير عالمي: المغرب يتصدر الدول المنتجة والمصدرة للقنب الهندي

https://sputnikarabic.ae/20221012/ما-الأثر-الاقتصادي-الذي-يحققه-المغرب-من-زيادة-مساحات-القنب-الهندي--1068934826.html

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