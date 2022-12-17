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https://sputnikarabic.ae/20221217/إعلام-السلطات-المغربية-تمنح-تراخيص-جديدة-لأنشطة-القنب-الهندي-الأسبوع-المقبل-1071294169.html
إعلام: السلطات المغربية تمنح تراخيص جديدة لأنشطة القنب الهندي الأسبوع المقبل
إعلام: السلطات المغربية تمنح تراخيص جديدة لأنشطة القنب الهندي الأسبوع المقبل
قالت تقارير إعلامية إن السلطات المغربية سوف تدرس بعض الملفات التي ستمنح على إثرها تراخيص جديدة لأنشطة القنب الهندي خلال الأسبوع المقبل. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T13:15+0000
2022-12-17T13:15+0000
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ووفقا لما نقلته "هسبريس" عن مصدر مطلع، أكدت أن "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ستتدارس، الأسبوع المقبل، ملفات لمنح تراخيص جديدة للأنشطة المتعلقة بهذه النبتة".ومنحت الوكالة المغربية حتى الآن، 45 ترخيصا لأنشطة مختلفة، تتولاها 15 جهة تعمل في هذا المجال.وقالت الصحيفة المغربية إن التراخيص لم يتم منحها إلى الآن لأي فلاح أو مزارع، وذلك لأنه "يقتضي تحديد الأنشطة التي ستأتي بعده أو تحديد الصناعة التي ستوجه إليها هذه الزراعة ومسار منتوجه".أما باقي الأنشطة فتتولاها شركات، بحسبانها أنشطة تقوم على "تحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته".طالع أيضا: تقرير عالمي: المغرب يتصدر الدول المنتجة والمصدرة للقنب الهندي
https://sputnikarabic.ae/20221012/ما-الأثر-الاقتصادي-الذي-يحققه-المغرب-من-زيادة-مساحات-القنب-الهندي--1068934826.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, القنب
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, القنب

إعلام: السلطات المغربية تمنح تراخيص جديدة لأنشطة القنب الهندي الأسبوع المقبل

13:15 GMT 17.12.2022
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© flickr.com / Marek Kubica
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قالت تقارير إعلامية إن السلطات المغربية سوف تدرس بعض الملفات التي ستمنح على إثرها تراخيص جديدة لأنشطة القنب الهندي خلال الأسبوع المقبل.
ووفقا لما نقلته "هسبريس" عن مصدر مطلع، أكدت أن "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ستتدارس، الأسبوع المقبل، ملفات لمنح تراخيص جديدة للأنشطة المتعلقة بهذه النبتة".
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ومنحت الوكالة المغربية حتى الآن، 45 ترخيصا لأنشطة مختلفة، تتولاها 15 جهة تعمل في هذا المجال.
وقالت الصحيفة المغربية إن التراخيص لم يتم منحها إلى الآن لأي فلاح أو مزارع، وذلك لأنه "يقتضي تحديد الأنشطة التي ستأتي بعده أو تحديد الصناعة التي ستوجه إليها هذه الزراعة ومسار منتوجه".

وينص قانون تنظيم زراعة القنب على "منح تراخيص لتسعة أنشطة؛ أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، في المناطق الثلاث المقننة، وهي عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة، وثانيها إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل؛ وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات.

أما باقي الأنشطة فتتولاها شركات، بحسبانها أنشطة تقوم على "تحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته".
طالع أيضا: تقرير عالمي: المغرب يتصدر الدول المنتجة والمصدرة للقنب الهندي
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