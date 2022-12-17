https://sputnikarabic.ae/20221217/إعلام-فرنسي-زيدان-يرفض-دعوة-اتحاد-الكرة-لحضور-نهائي-كأس-العالم-لمنتخب-الديوك-1071293257.html

إعلام فرنسي: زيدان يرفض دعوة اتحاد الكرة لحضور نهائي كأس العالم لمنتخب "الديوك"

إعلام فرنسي: زيدان يرفض دعوة اتحاد الكرة لحضور نهائي كأس العالم لمنتخب "الديوك"

أفادت تقارير فرنسية، أمس الجمعة، بأن نجم المنتخب الفرنسي السابق، زين الدين زيدان، رفض دعوة ‏موجهة إليه من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، من أجل حضور المباراة... 17.12.2022, سبوتنيك عربي

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ورفض زيدان الدعوة لحضور مواجهة منتخب "الديوك" أمام الأرجنتين، دون ذكر الأسباب، وفقا لموقع "آر إم سي سبورت".ويعد زين الدين زيدان أبرز مرشح لخلافة المدرب الحالي للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشان، في حال رحيله.وأعلن مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، إصابة بعض من لاعبيه بنزلة برد، وذلك قبل 4 ‏أيام من خوضه نهائي بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، يوم الأحد المقبل.‏وأشار المدرب، ديديه ديشان، إلى أن نزلة البرد تؤثر على 3 لاعبين، من بينهم المدافع دايوت أوبايكانو، ولاعب الوسط أدريان رابيو، لافتا إلى أنه تم عزلهما في وقت سابق من الأسبوع الحالي، ولم يشاركا في فوز فرنسا على المغرب، الأربعاء الماضي، في نصف النهائي، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.يشار إلى أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، ستقام غدا الأحد الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي "قطر 2022".

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