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https://sputnikarabic.ae/20221217/الآلاف-من-الإسرائيليين-يتظاهرون-احتجاجا-على-تشكيل-حكومة-جديدة-في-بلادهم-1071310518.html
الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة في بلادهم
الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة في بلادهم
تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، أمام مبنى البرلمان (الكنيست)، احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، بزعامة بنيامين نتنياهو. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T21:56+0000
2022-12-17T21:56+0000
إسرائيل
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
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ونشر الموقع الإلكتروني مفزاك لايف أن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا، مساء اليوم السبت، في ميدان "هبيماه" بقلب تل أبيب للاعتراض على تشكيل حكومة نتنياهو، بدعوى أنها تضم مدانين جنائيا ومن المتطرفين دينيا.وأكدت صحيفة هاآرتس العبرية أن المئات من المواطنين الإسرائيليين رفعوا لافتات مكتوب عليها "نتنياهو مجرم".ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأسبق الجنرال موشيه بوغي يعالون، أن "إسرائيل تواجه انقلابا، وأن البلاد تشهد نشوء تحالف إجرامي يطمح إلى تشكيل حكومة إجرامية من شأنها تغيير النظام في دولة إسرائيل".ودعا الجنرال يعالون، المتظاهرين، إلى استمرار التظاهر والاحتجاج على تشكيل حكومة بزعامة نتنياهو.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
إسرائيل
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إسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن
إسرائيل, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة في بلادهم

21:56 GMT 17.12.2022
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
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تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، أمام مبنى البرلمان (الكنيست)، احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، بزعامة بنيامين نتنياهو.
ونشر الموقع الإلكتروني مفزاك لايف أن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا، مساء اليوم السبت، في ميدان "هبيماه" بقلب تل أبيب للاعتراض على تشكيل حكومة نتنياهو، بدعوى أنها تضم مدانين جنائيا ومن المتطرفين دينيا.
وأكدت صحيفة هاآرتس العبرية أن المئات من المواطنين الإسرائيليين رفعوا لافتات مكتوب عليها "نتنياهو مجرم".
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأسبق الجنرال موشيه بوغي يعالون، أن "إسرائيل تواجه انقلابا، وأن البلاد تشهد نشوء تحالف إجرامي يطمح إلى تشكيل حكومة إجرامية من شأنها تغيير النظام في دولة إسرائيل".
ودعا الجنرال يعالون، المتظاهرين، إلى استمرار التظاهر والاحتجاج على تشكيل حكومة بزعامة نتنياهو.
وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.
وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
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