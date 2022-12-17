https://sputnikarabic.ae/20221217/الانتخابات-التشريعية-في-تونس-تشهد-إقبالا-ضعيفا-بنسبة-لا-تتعدى-9-بالمائة-1071309574.html

الانتخابات التشريعية في تونس تشهد إقبالا ضعيفا بنسبة لا تتعدى 9 بالمائة

الانتخابات التشريعية في تونس تشهد إقبالا ضعيفا بنسبة لا تتعدى 9 بالمائة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، اليوم السبت، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت حتى الساعة السادسة... 17.12.2022, سبوتنيك عربي

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الجزائر- سبوتنيك. وقال بوعسكر خلال مؤتمر صحفي: "نسبة المشاركة إلى حدود السادسة مساء في حدود 8.8% وهي نسبة مرشحة للزيادة بشكل طفيف في انتظار غلق باقي مراكز الاقتراع".وأوضح بوعسكر أن 803638 ناخبا شاركوا في الانتخابات من أصل أكثر من 9 ملايين شخص يحق لهم التصويت.من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، التليلي المنصري، إن "عدة عوامل ساهمت في الإقبال المتواضع على التصويت منها حداثة نظام الاقتراع، والمشاركة الكبيرة للمستقلين، ومنع التمويل العمومي أو وجود مترشح وحيد في بعض الدوائر".وأكد المنصري خلال حديثه أن كلمة الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم لا تعتبر مخالفة انتخابية.وفي ذات السياق، نشر حساب حركة "النهضة" التونسية المعارضة على موقع "فيسبوك" صورة كُتب أعلاها "شكرا للشعب التونسي العظيم" في إشارة إلى المقاطعة التي شهدتها الانتخابات اليوم.وانطلقت في الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين لانتخاب ممثليهم بمجلس نواب الشعب، لتتواصل عملية الاقتراع إلى حدود الساعة السادسة مساء [بالتوقيت المحلي]".وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.وتجرى هذه الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل.

https://sputnikarabic.ae/20221217/حركة-النهضة-تعلق-على-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-التشريعية-شكرا-للشعب-التونسي-1071308389.html

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