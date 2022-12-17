https://sputnikarabic.ae/20221217/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-50-من-مسلحي-حركة-الشباب-وسط-البلاد-1071308837.html
الجيش الصومالي يعلن مقتل 50 من مسلحي "حركة الشباب" وسط البلاد
الجيش الصومالي يعلن مقتل 50 من مسلحي "حركة الشباب" وسط البلاد
أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، مقتل 50 من مسلحي حركة "الشباب"، واستعادة السيطرة على قرية كانت الحركة تتخذها قاعدة لها في إقليم شبيلي وسط البلاد. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T20:36+0000
2022-12-17T20:36+0000
2022-12-17T20:36+0000
الصومال
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101828/99/1018289929_0:203:3000:1891_1920x0_80_0_0_ea1532edc6461fda8cd227f38f07592b.jpg
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا): "قتلت قوات الجيش الوطني نحو 50 إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية مخططة نفذتها في قرية دار نعيم التي كانت قاعدة للخلايا الإرهابية".وأضافت أن قوات الجيش نجحت بعد مواجهات مع مسلحي "الشباب" في استعادة القرية و"تدمير مواقع تجمع المليشيات الإرهابية".ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221214/الصومال-حكم-بإعدام-مدبر-هجوم-مطار-مقديشو-1071182692.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101828/99/1018289929_104:0:2896:2094_1920x0_80_0_0_57e474bd067a9a1e9434c9a2c9a73e0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال, العالم العربي
الجيش الصومالي يعلن مقتل 50 من مسلحي "حركة الشباب" وسط البلاد
تابعنا عبر
أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، مقتل 50 من مسلحي حركة "الشباب"، واستعادة السيطرة على قرية كانت الحركة تتخذها قاعدة لها في إقليم شبيلي وسط البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا): "قتلت قوات الجيش الوطني نحو 50 إرهابيا من مليشيات الشباب
المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية مخططة نفذتها في قرية دار نعيم التي كانت قاعدة للخلايا الإرهابية".
وأضافت أن قوات الجيش نجحت بعد مواجهات مع مسلحي "الشباب" في استعادة القرية و"تدمير مواقع تجمع المليشيات الإرهابية".
ويشهد الصومال
، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.