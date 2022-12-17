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الجيش اللبناني يعلن إحباط محاولة تهريب 31 سوريا
الجيش اللبناني يعلن إحباط محاولة تهريب 31 سوريا
أعلن الجيش اللبناني أنه أحبط محاولة تهريب سوريين قبالة الشواطئ اللبنانية مساء أمس الجمعة. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T10:47+0000
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أعلنت مخابرات الجيش اللبناني في البترون، وفق بيان نقله موقع "النشرة"، أنها أحبطت عملية تهريب 31 سورياً قبالة شاطىء سلعاتاوجاء في البيان: "أحبطت دورية من مكتب مخابرات الجيش - مكتب أمن البترون ليل أمس عملية تهريب 31 سورياً، بينهم رجال ونساء وأطفال".ولفت البيان إلى أن "عناصر من الصليب الأحمر حضرت إلى المكان تحسبا لحصول أية إصابات، ولكن الموقوفين كانوا جميعا في وضع صحي طبيعي".طالع أيضا: رئيس أركان الجيش الأردني: سنتصدى بقوة لعمليات التسلل والتهريب عبر الحدود السورية
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أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن إحباط محاولة تهريب 31 سوريا

10:47 GMT 17.12.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREYترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREY
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أعلن الجيش اللبناني أنه أحبط محاولة تهريب سوريين قبالة الشواطئ اللبنانية مساء أمس الجمعة.
أعلنت مخابرات الجيش اللبناني في البترون، وفق بيان نقله موقع "النشرة"، أنها أحبطت عملية تهريب 31 سورياً قبالة شاطىء سلعاتا
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وجاء في البيان: "أحبطت دورية من مكتب مخابرات الجيش - مكتب أمن البترون ليل أمس عملية تهريب 31 سورياً، بينهم رجال ونساء وأطفال".

وأوضح أن السوريين "كانوا على متن مركب بحري قبالة شاطئ سلعاتا في محاولة للسفر بطريقة غير شرعية، وتم توقيفهم جميعا، وأحيلوا إلى الجهات المختصة للتحقيق باستثناء سائق المركب الذي فر في عرض البحر".

ولفت البيان إلى أن "عناصر من الصليب الأحمر حضرت إلى المكان تحسبا لحصول أية إصابات، ولكن الموقوفين كانوا جميعا في وضع صحي طبيعي".
طالع أيضا: رئيس أركان الجيش الأردني: سنتصدى بقوة لعمليات التسلل والتهريب عبر الحدود السورية
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